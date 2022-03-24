■思貝坦言面對住愛搞笑的卓羲，拍深情戲前要調整情緒。

■思貝最希望能像前輩張國榮和梁朝偉，拍到如《春光乍洩》的經典。

■早前陶大宇接受《頭條》訪問時，坦承想跟他很欣賞的思貝合作。

■劇中卓羲對思貝好痴情，現實就成日整蠱她，笑她做了視后忘記當年曾合作拍節目巡禮。

■思貝自嘲可能因頸太長，着起飛虎裝備頭盔太重，特別辛苦。

■疫情下，思貝爭取時間休息，亦不時做運動。

蔡思貝前年奪得視后後，首部拍攝劇集《飛虎3壯志英雄》，飾演飛虎隊成員「小魚」，相比跟吳卓羲一段淒美感情戲，她覺得最大挑戰是着上全套裝備拍動作戲。提到早前陶大宇接受《頭條》訪問時大讚她，令她好鼓舞，她又自爆近期夢見哥哥張國榮和梁朝偉，她跟朝偉相處一幕，期待有日可夢境成真。採訪：杜杜劇中「小魚」因意外受傷離世，未能跟吳卓羲演的「阿樂」大團圓結局，網民替他們不值，令思貝感到好開心，「大家戥我可惜咁早走咗，我係開心㗎！係好事嚟，證明大家鍾意呢對情侶，同埋我通常演嘅都係重傷完，即刻彈返起身繼續查案嗰啲，但今次好唔同，期待有前傳囉！因為今次冇乜講點解『阿樂』咁癡迷『小魚』，前傳解釋返都幾得意呀！」追睇前輩舊作早前陶大宇接受《頭條日報》訪問時，談到新一輩藝人，他大讚思貝演技，更想跟對方合作，聽到獲素未謀面的前輩欣賞，思貝表現得相當興奮，「係一個好大鼓舞呀！大宇哥呢期好紅，佢竟然有留意我呢啲後輩，當然好開心啦！我入行佢已經離開咗TVB，未有機會接觸同見面，細個都有睇佢啲劇，呢排夜晚播返《心花放》都有睇返，有機會梗係想合作，係個好好學習機會。」思貝自言好彩，入行以來都有不少機會跟知名前輩合作，譬如張衛健及張家輝等等，想不到她連發夢都一樣有頂級男星現身，有哥哥張國榮的夢仲勁浪漫，「哥哥着住件白色背心，我哋喺唐樓天台坐喺帆布櫈度，邊睇星星邊傾偈，都幾浪漫㗎！」夢到梁朝偉時，更有其他藝人客串，「朝偉嗰個夢似喺頒獎禮後台，張繼聰同Kay都喺度，哈哈！我發啲夢係好奇怪㗎！當時我同朝偉一人坐一邊，突然間我好奇望吓佢做咩，佢竟然好深情咁望住我冇講嘢，但佢把聲就變VO咁，話留意咗我好耐，好欣賞我叫我加油，令我真係融化晒。希望有一日真係夢境成真，可以同梁朝偉合作，o依家發吓夢先啦！」