■翠如肉緊的咬實老公下巴，向他送祝福。

蕭正楠昨日45歲的生日，老婆黃翠如踏入凌晨零時即貼相向老公送祝福兼放閃。相中黃翠如張大嘴；肉緊地咬實老公下巴，「謝謝蕭媽媽，在3月23日這天，生了這隻蕭肉，然後成為了我的獵物……不，成為了我的禮物。我會好好愛惜這份禮物，把它珍惜如最好吃的食物。」不過老公正日生日，但黃翠如卻身在馬來西亞，因此不能過二人世界慶祝。另外，蕭正楠有份演出的劇集《飛虎3壯志英雄》前晚播出的一集，他演技大爆發，面對女友賴慰玲慘死，他傷心欲絕抱着對方爆喊，而梁競徽就出現向他洗腦，令他開始黑化。