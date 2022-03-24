「月光騎士」怒轟「恐同」議案

美國佛羅里達州兩周前通過名為「不說同性戀」（Don't Say Gay）的爭議議案，當中禁止學生在課堂討論性小眾（LGBTQ）話題，連日已有多位名人發聲反對，迪士尼就被轟對議案不表達立場，昨更有員工示威。迪士尼新劇《月光騎士》主角奧斯卡艾薩被問到議案時表示：「這是一個荒謬的議案，這是瘋癲的，我希望迪士尼作為一家公司應該強硬地反對議案！」而同劇的伊雲鶴基則希望大家多一點同理心，就會找到更多人性。