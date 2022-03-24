麗素莎嘉娜終獲邀出席奧斯卡

《西城故事》金球影后麗素莎嘉娜日前在社交網上載多張照片，表示今年頭3個月都過得不錯，有fans留言稱期待在奧斯卡頒獎禮見到她，問她會穿甚麼衣服？她竟表示未獲邀請出席，昨日有報道指奧斯卡大會已邀請麗素任頒獎嘉賓補鑊，據知全靠fans在網上為她發聲。《西》片今屆獲六項金像提名，但麗素未能入圍爭影后，導演史提芬史匹堡和Ariana DeBose分別入圍最佳導演、女配角等。