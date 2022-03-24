開記招鞠躬道歉 薛影儀對上訴有信心：好小事

■薛影儀由林寶玉陪同下，接受現場記者訪問。

■薛影儀在記者會台上鞠躬道歉。

■薛影儀早前無戴口罩被拍片狙擊，涉起腳襲擊拍片者而惹官非。

■薛影儀前日獲林寶玉陪同到法院。

「亞視一姐」薛影儀因被控「普通襲擊」及違反「口罩令」，前日在法庭被判即時入獄兩星期，其後獲准保釋等候上訴。亞視昨日為阿儀舉行記者會，網上直播過程僅三分鐘，大部份內容由經理人林寶玉發言，阿儀只說一句話，並在台上鞠躬道歉。薛影儀昨日在經理人林寶玉陪同下出席記者會，亞視執董陳偉傑亦有到場。林寶玉指身為公眾人物應注意個人行為，隨後阿儀起身表示：「唔好意思，呢件事為大家帶來好多麻煩。」並鞠躬道歉。林寶玉表示因案件已進入司法程序，不方便談論，並與阿儀齊站起低頭致意，記者會維持僅數分鐘，有近500網民觀看直播，不少人留言指記者會草草了事，身為主角的阿儀只是講一句說話，有網民又指直播期間有訊號及收音問題，聽不到阿儀講話，有網民留言激動爆粗。直言心情「冇乜嘢」阿儀在記者會後由林寶玲陪同受訪，問到心情如何？阿儀淡然地說：「冇乜嘢。」林寶玉則指阿儀「有驚、有擔心」，問到阿儀的工作可有受影響？林寶玉稱目前首要是處理官司，亞視則首要關心及保護阿儀，會讓她好好休息，提到獲得公司照顧？阿儀稱：「都OK，感恩。」擔心罪成「好難搵工」林寶玉表示被阿儀感動，因阿儀被判刑後即打電話給她，感受到與阿儀的感情。阿儀表示希望今次可以無事，坦言頗擔心：「如果有罪，出面好難搵工。（對上訴有信心？）都有，好小事。」林寶玉即稱有關官司的事不方便再答。談到林作在網上發文稱可幫阿儀搵工，阿儀直言：「我冇佢電話。」林寶玉透露收到林作短訊問候阿儀，對方之前有找阿儀工作，很尊重阿儀。問到亞視執董陳偉傑對案件睇法？林寶玉表示：「判決時即時問公司，說OK，最重要是阿儀意願，然後好快便搵律師和上訴。」