盼找到東航空難生還者 星爺譴責外國機師冷血言論

■陳震宇在微博轉述周星馳的說話。

■MU5735客機墜毀後，殘骸散佈在山區。

中國東方航空載有123名乘客及9名機員的MU5735客機，周一發生嚴重空難，於廣西梧州墜毀，搜救工作連日成網民關心焦點。久未露面的「星爺」周星馳昨日凌晨透過經理人兼電影製作人陳震宇在微博發聲，坦言希望有奇蹟出現，並譴責一位退休機師的冷血言論。陳震宇的發文表明是轉述自周星馳，留言寫道：「對於近日飛機事故的發生，深感痛惜，非常感謝國家單位積極的搜救行動，真的希望能有奇蹟出現，找到生還者。同時譴責雜誌《TIME》中一位退休機師David Newberry的言論“The Chinese are a bit paranoid about air safety……”（中國人對航空安全有點偏執），並表示對這種冷血、帶有鄙視的言論，我感到氣憤。如果飛機傷亡事故發生在你的家園，難道你們不會緊張和痛心嗎？希望大家能不分國籍，更加懂得考慮別人的感受。」