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林欣彤 Anton撐枱腳歎茶

2022-03-24 列印
■Mag昨日貼出聲稱沒使用濾鏡的新相。
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  ViuTV舉行的《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》頒獎禮，前晚於網上公佈「年度樂隊」獎入圍名單，各樂隊亦於直播中落力拉票。ONE PROMISE成員Anton（馮卓然）是在確診康復及與林欣彤（Mag）爆出戀情後首度現身。Anton攬着的狗狗被指是林欣彤的愛犬。
  Anton前日在社交網分享喝茶照，Mag則分享斟茶短片，擺明晒甜蜜撐枱腳情況！Mag昨日更發放扮靚大頭相，風騷地表示沒有用濾鏡效果呢！■被指攬Mag愛犬的Anton自貼飲茶照（左圖及右下圖）；Mag的斟茶短片則可見和他同衣着者坐在對面。
■被指攬Mag愛犬的Anton自貼飲茶照（左圖及右下圖）；Mag的斟茶短片則可見和他同衣着者坐在對面。


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