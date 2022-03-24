葦璇當晚已轉至普通病房，昨日發文報平安稱敏感全退並已出院，亦感謝醫護人員關心及照料。
敏感休克入ICU 陳葦璇出院報平安
葦璇當晚已轉至普通病房，昨日發文報平安稱敏感全退並已出院，亦感謝醫護人員關心及照料。
須持商務簽證 兼打三針復必泰 疫監七日 港人心動 重燃遊日夢
港府下月一日起取消針對九個國家的「禁飛令」，同時將港人入境檢疫期由十四日減至七日。消息公佈後，不少困在港逾兩年的人想到外地旅遊。有自由行中介人稱，近日多了查詢如何回「鄉下」日本遊玩，他向客人稱，目前日...
2022-03-24
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英接力隊涉禁藥被DQ 蘇炳添等遞補奧運奪銅
國際田聯（IAAF）昨日確認，中國男子四乘一百米接力隊正式贏得奧運銅牌，亞洲飛人蘇炳添首次獲得奧運獎牌。由於國際體育仲裁法庭裁定，英國選手烏查違反興奮劑規則，英國隊被褫奪東京奧運銀牌成績，由加拿大補上...
2022-03-22
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馬里烏波爾10萬人受困 俄軍「綁架」2000兒童
俄羅斯與烏克蘭在戰事和談判上都陷入膠着，烏指責俄軍「綁架」兒童到俄國，馬里烏波爾已變成廢墟，十萬人被困急需安全撤離。基輔周二指責俄軍「綁架」二千多名兒童，這些兒童在東部親俄地區頓涅茨克和盧甘斯克邊境被...
2022-03-24
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二手屋苑連錄首置客入市
政府預告下月放寬社交措施，買家入市轉趨積極。據《星島地產網》報道，有首置客無睇樓入市個案，港置首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣星匯居2座高層A室，面積約605方呎，屬三房連露台間隔，向南享開揚景，單位以...
2022-03-24
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永嘉集團3322｜去年虧損收窄至6641.6萬元 不派息
永嘉集團(03322)公布，公布截至去年12月底止全年虧損6641.6萬元，每股虧損5.2仙。不派息。相對2020年同期蝕2.34億元期內，營業額41.37億元，按年升2.9%。(ms)
2022-03-24
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葡意命運戰首關 大佬護駕
葡萄牙和意大利要在世界盃歐洲區附加賽C組決賽會師，先要在今晚四強分別主場分別淘汰土耳其及北馬其頓。為此，葡軍射手C朗拿度先要跟後輩擦出火花；意軍翼鋒恩斯治尼每次為國披甲表現特別勇猛的本色，勢在今仗領軍...
2022-03-24
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開記招鞠躬道歉 薛影儀對上訴有信心：好小事
「亞視一姐」薛影儀因被控「普通襲擊」及違反「口罩令」，前日在法庭被判即時入獄兩星期，其後獲准保釋等候上訴。亞視昨日為阿儀舉行記者會，網上直播過程僅三分鐘，大部份內容由經理人林寶玉發言，阿儀只說一句話，...
2022-03-24
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李一飄 - 放寬鎔斷 也爭取通關 ｜社論
特首林鄭月娥日前就現行各項抗疫作中期檢討，其中放寬港人回來的隔離檢疫日數，等如開了方便門，讓滯留外地港人較易回來，但有航空公司鑑於航班鎔斷機制依然相當之「辣」，只「保守」復航，如此不利急於回港的市民，...
2022-03-24
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蔡約翰起孖續領先 莫雷拉影贏騎師王 羅富全雨中贏三W
昨晚賽事在變化地舉行，羅富全憑「翡翠鳳凰」、「三生有運」和「有主意」中三元，而為前駒建功的田泰安另憑何廄「包裝大獎」起孖，可惜騎師王最終仍不敵同分的莫雷拉，因為後者除了勝出蔡廄「奇寶」和賀廄「幸運飛彈...
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