敏感休克入ICU 陳葦璇出院報平安

■陳葦璇貼出轉到普通病房的短片。

■陳葦璇分享收到的祝福字條。

《全民造星III》亞軍陳葦璇前日於社交網自爆，因敏感性休克被送入醫院ICU（深切治療部）。葦璇透露當日飯後偕男友跑步十多分鐘後，臉部開始痕癢：「好快全身好痕，臉開始好腫……唔夠一分鐘由暈暈哋但行到，變到要瞓喺地休克。」男友即召救護車將葦璇送院，醫生其後幫她打針後，葦璇開始有知覺及能說話：「佢話我係敏感性休克，未知敏感原，但血壓太低要留院觀察。」葦璇當晚已轉至普通病房，昨日發文報平安稱敏感全退並已出院，亦感謝醫護人員關心及照料。