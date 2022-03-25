Alton主持電單車節目導埋隊友上癮 AK借訪問向家人攞批文考牌

■新歌《REBOUND》，MV短短兩周已超過230萬點擊。

■Lokman跟Alton和阿Dee出名friend，當日更相約參加《造星》。

■AK見證着Lokman跟Alton和阿Dee的L.A.集訓之旅。

■12子自從去年拍《調教MIRROR》後感情更好，更加想一齊出埠。

■Alton早前要除衫拍的新劇《i.SWIM》即將播出，他都好期待。

■AK是MIRROR成員中，第一批入圍百大美男榜。

■Alton成為最後一位MIRROR成員，入圍百大美男榜。

■AK和Lokman去年接受《頭條》訪問傾到，好期待Lokman跟Alton和阿Dee合作出歌。

■AK和Alton搵來多位老友客串MV，MIRROR兄弟代表有Lokman和Frankie。

■《REBOUND》MV中，AK和Alton大展舞技。

■Alton單拖主持的新節目，就以他熱愛的電單車做主題。

MIRROR的AK（江𤒹生）和Alton（王智德）首度合唱歌曲《REBOUND》的MV，短短兩周已逾230萬點擊。Alton感激兄弟相邀做歌，亦禮上往來邀請對方擔任他以電單車為主題的新節目主持，AK大呻跟Tiger已被Alton導出電單車癮，仲想借《頭條》記者把口，希望家人發「批文」讓他考牌，真係好鬼Cute！由於疫情影響，訪問片段只有聲冇畫，「生粉」和「蛋白粉」請見諒！AK去年跟隊長Lokman宣傳合唱歌《虎道門》時，已向《頭條》讀者預告將會跟隊友再合唱，最終他揀了跟Alton一齊玩，對於《REBOUND》反應好，AK話：「好開心呢首歌喺呢個時候畀到正能量大家。」而Alton覺得好驚喜，「冇諗過會咁犀利，有擔心過疫情下宣傳個力冇咁好，好多謝大家。」望出《L.A.Trip》能成真Alton最開心AK由他發辦創作，「以往團歌12個人唱，每人只負責一、兩句，但今次同AK互相交棒密度篇幅再大啲，同埋AK好好，畀好大自由度我，包括填詞、音樂風格上取向、甚至連舞種都好肯聽意見，所以我哋都好開心好投入。」AK解釋因對Alton口味有信心，「我哋口味都好似，好放心畀佢揀，同埋好欣賞佢寫嘅詞，好鬼馬。」AK同Lokman推出《虎道門》時接受《頭條日報》訪問，當時Lokman表示最恨跟Alton和阿Dee@ERROR推出合唱歌，Alton聽到這提議都好雀躍：「我擔心樂壇會有一場腥風血雨，因為我哋三個喺埋一齊呢……。」AK代答：「會好黐線！哈哈！」Alton續說：「我哋掉咗平時嗰一面出嚟嘅話，一定會玩得好癲。」而AK訪問當日更為這首「未來之作」預先改好歌名叫《L.A.Trip》，紀念他們當日在《造星》十強的美國集訓之旅，Alton亦好滿意，「呢個幾好喎！非常OK！」Alton單拖主持節目Alton自爆近日忙於拍攝首個單拖主持的綜藝節目，「係講電單車，好多人對電單車有表面嘅認知，但唔了解佢可以創造出嚟嘅生活節奏，呢個節目就係話畀大家知電單車可以咁樣玩，當中有一集有AK……。」AK撳都撳唔切：「哎呀！你咁快穿！」既然穿了Alton亦唔賣關子，「有一日我哋去咗一直好想去做嘅活動，但喺團內得我同Lokman有電單車牌，所以順理成章邊個做司機邊個做乘客有晒方向，應該係4、5月推出。」作為嘉賓的AK亦有話說：「因為呢個節目，因為Alton同Lokman仲有幾個朋友，張繼聰佢哋成日都會share一啲電單車嘅嘢，令到我同Tiger都愛上咗電單車，好想去考牌！」Alton笑兄弟：「佢哋喺度互導呀！」AK無奈大呻仲未考牌原因，「我仲未攞到屋企人嘅『批文』，我好想你寫喺報紙度，我係認真㗎！我會好小心揸㗎！」獲記者答應寫出來，AK開心得如小朋友一樣，「唔該晒你呀！」恨MIRROR齊腳出埠MIRROR成員經常話恨出埠，特別是拍完《調教你MIRROR》後，今次拍節目電單車一日遊，已經令兩人好開心，現在通關有望，Alton最想去Road Trip，「我同啲兄弟傾過如果有機會喺外國揸車，穿州過省咁去玩，去邊度唔重要，最重要係人腳。有機會12個去梗係好，但一定會好嘈囉！哈哈！（記者：費用都好甘？）我哋畀啲信念，相信公司得嘅，公司搵多啲啦！」AK諗起可以飛都開心，「同屋企人一齊真係去邊都冇所謂，工作性質就好想去日本，然後公司出張卡畀我哋買嘢嚟拍攝，哈哈！真係好想去嘅地方就係去L.A.，好想同12個兄弟去一次，因為嗰時十強都唔係全部MIRROR嘅人，好想全隊去一次感受吓，好似入camp咁，同埋去得唔會去幾日，大家住喺一間屋度相處吓就好啦！（今年有望發生？）我唔知呀！但我成段嘢都係講畀公司聽㗎！哈哈！」採訪：杜杜