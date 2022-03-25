首次執導電影攞獎停不了 楊潮凱

■潮凱最享受入戲院，看觀眾睇戲時反應。

■《喜歡妳是妳》除入圍「大阪亞洲電影節—競賽單元」外，更奪得「ABC TV Award」。

■電影榮獲英國「North East International Film Festival LGBTQ+ 最佳電影（Best LGBTQ+ Film）」。

■該片奪得澳洲「Queer Screen's 29th Mardi Gras Film Festival-Audience Award for Best Narrative Feature（觀眾票選最佳劇情片）」

■《喜歡妳是妳》更在韓國正式公映，可惜潮凱未能飛當地支持。

■潮凱用菲林機親自拍下拍檔吳詠珊，以及該片女主角談善言和楊偲泳，送給三人留念。

楊潮凱跟大學同學吳詠珊合導電影《喜歡妳是妳》，除率先奪得香港亞洲電影節「觀眾票選最佳電影」，日前再榮獲「大阪亞洲電影節-ABC TV Award」，計埋較早前在英國和澳洲影展得獎，作為新導演成績絕對令人鼓舞，潮凱坦承是夢想成真，遺憾因疫情未能親身領獎及看觀眾反應，但得獎後他會堅持初心，拍出自己真心喜愛的作品。採訪：杜杜潮凱執導電影其實早前已先後榮獲英國「North East International Film Festival」及澳洲「Queer Screen’s 29th Mardi Gras Film Festival」的獎項，對於電影有好成績，潮凱感到很光榮，「能夠得到香港朋友，海外電影節同海外觀眾認同，係好光榮，而海外電影節得到佢哋認同，係有種使命感將香港電影帶到外國，始終我讀創意媒體，都算係讀電影出身，以前都會諗幾時有套戲可以喺戲院畀人睇到呢？o依家好似實現咗夢想，真係好Aamazing。」想為興趣做導演不過最可惜潮凱因疫情未能親身去見證，「其實大阪電影節時我哋都好想飛過去㗎！但佢哋嗰邊疫情都嚴重，佢哋都唔建議我哋過去。係好失望呀！除咗香港嗰個影展，英國、澳洲同埋大阪都去唔到，我最想去戲院同佢哋一齊睇，睇佢哋反應，觀眾個反應係最直接，鍾意定唔鍾意，睇完佢哋反應再聽佢哋講佢哋感受，呢個過程令我可以了解佢哋點睇呢件事，呢個係一個知識嚟，對我係一個得着，因為創作人應該攞多啲唔同角度去睇一件事，令我創作可以更完整。」疫情下，潮凱已向第二部作品出發埋首搜集資料，但他暫時未有意全身投入導演工作，「我冇刻意界定自己擺多啲時間喺幕前定幕後，因為幕前幕後都係做緊創作，不過我有啲衰，一直希望導演唔會成為職業，永遠都係我嘅興趣，咁樣就唔會有壓力影響創作，有個好感動到我嘅故事先拍，因為我唔想違背咗自己初心。」