■楊紫瓊因染疫未能為新片造勢。

■J-Hope望能康復趕及赴美。

楊紫瓊原定昨日在洛杉磯出席新片《Everything Everywhere All at Once》的首映禮，但她因確診新冠被逼缺席！楊紫瓊上載戴着口罩的卧牀照片，並表示︰「人生就是這樣……電影今晚首映，不幸的是，我整個人跌入新冠肺炎的世界。」BTS成員J-Hope昨日宣佈檢測呈陽性，除喉嚨痛外沒其他病徵，事務所指J-Hope解除隔離後將赴美國會合隊友，下月為格林美音樂獎演出及在當地舉行演唱會。另外，菅田將暉昨日進行PCR檢測結果呈陽性，病徵輕微，他的太太小松菜奈亦確診。