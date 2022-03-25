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第40屆香港電影金像獎　7‧17假九展舉行頒獎禮

2022-03-25 列印
■上屆因疫情影響，由爾冬陞前年5月在網上宣佈賽果。
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原擬於下月舉行的第40屆香港電影金像獎頒獎典禮，早前因疫情延期，香港電影金像獎協會昨日宣佈，已定於今年7月17日假九展匯星舉行。

協會主席爾冬陞表示：「董事局基於香港政府日前公佈將於4月起分階段放寬防疫措施，包括重新開放演藝場所等，全體成員經審慎考慮後，一致同意『第40屆香港電影金像獎』定於7月17日晚上在九展匯星舉行。大會將繼續密切留意疫情發展及政府相關公佈，希望各方協作單位能協調配合，務求實體頒獎典禮能如期舉行。」■爾冬陞和張家輝今年2月出席金像獎提名記招。
■爾冬陞和張家輝今年2月出席金像獎提名記招。


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