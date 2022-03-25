採訪：杜杜 攝影：葉君海 髮型：Lupus Chui@Orient 4
化妝：Manmanflm 服裝：sandroparis
一直知蔓莎恨做歌手多時，終有機會圓夢，她坦言開心之餘，亦份外緊張，因有太多未知數，但幸好Gigi比她早一年出道，可以向家姐取經，「大家都知我哋關係真係好親密，佢上年作為新人時，佢係一年裏面經歷嘅所有嘢，我都會知道，可能已經打咗個底，作為新人會面對啲乜嘢，但係都預計到每個人遇到嘅嘢都會有唔同。」
繼續走創作路
《剎那的》原本是蔓莎6、7年前的作品，由於想法跟現在的她已大不同，所以錄製前再修改了6、7成，更搵來鍾說修改歌詞，而她又解釋這歌在她芸芸創作中被選中，只因夠簡單直接，「係其中一面嘅張蔓莎，我係一個喜愛幻想嘅人，戀愛係自己其中一個有嘅經歷，我覺得第一首歌，愈簡單直接愈好，但我都有好多個面向，嚟緊都可能會揭示吓，自己另一啲題材嘅歌。」
談到Gigi奪得叱咤女新人金獎，蔓莎不但好戥家姐開心，更不擔心外界拿兩人來比較，反而覺得互相扶持感覺更強，「其實真係完全唔驚，因為我哋由細到大都已經經歷緊比較呢件事，唔係我o依家出歌先嚟比，我哋本身對呢樣嘢已經係零感覺，有晒抗體，同埋我會覺得佢係我嘅一部份，佢好就係我好。我諗如果冇咗佢，會有啲孤身作戰嘅Feel，因為有佢個心定咗。」
問到未來目標，她不會放在獎項上，希望繼續創作路之外，有機會跟黃偉文和林家謙等勁人合作，但講到最想合作仍是Gigi，「唔係因為佢係我家姐，就算佢唔係我家姐我都會幾鍾意呢個人嘅歌，有咩玩係會預佢。」