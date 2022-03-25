■蔓莎入行以來，除了做演員，還想當歌手。

■蔓莎第一首派台作品《剎那的》，由她親自作曲填詞。

■MV中，蔓莎飾演快餐店店員。

■新歌講愛情，MV內當然離不開蔓莎跟男主角談情。

■蔓莎跟Gigi感情極好，從小到現在都是同牀瞓。

■蔓莎多才多藝，由讀書時代已開始音樂創作。

張蔓莎早前推出首支單曲《剎那的》，由她親自作曲填詞，出道8年終於圓夢做歌手，她坦承心情既緊張又興奮，幸好去年孿生姐姐蔓姿（Gigi）已出道，有姐姐經驗分享令她安心得多。對於姐姐去年拿下叱咤女新人金獎，她有心理準備大家會拿她們作比較，但兩姐妹感情太好，完全不介意，更不排除會有合作機會。採訪：杜杜 攝影：葉君海 髮型：Lupus Chui@Orient 4化妝：Manmanflm 服裝：sandroparis一直知蔓莎恨做歌手多時，終有機會圓夢，她坦言開心之餘，亦份外緊張，因有太多未知數，但幸好Gigi比她早一年出道，可以向家姐取經，「大家都知我哋關係真係好親密，佢上年作為新人時，佢係一年裏面經歷嘅所有嘢，我都會知道，可能已經打咗個底，作為新人會面對啲乜嘢，但係都預計到每個人遇到嘅嘢都會有唔同。」繼續走創作路《剎那的》原本是蔓莎6、7年前的作品，由於想法跟現在的她已大不同，所以錄製前再修改了6、7成，更搵來鍾說修改歌詞，而她又解釋這歌在她芸芸創作中被選中，只因夠簡單直接，「係其中一面嘅張蔓莎，我係一個喜愛幻想嘅人，戀愛係自己其中一個有嘅經歷，我覺得第一首歌，愈簡單直接愈好，但我都有好多個面向，嚟緊都可能會揭示吓，自己另一啲題材嘅歌。」談到Gigi奪得叱咤女新人金獎，蔓莎不但好戥家姐開心，更不擔心外界拿兩人來比較，反而覺得互相扶持感覺更強，「其實真係完全唔驚，因為我哋由細到大都已經經歷緊比較呢件事，唔係我o依家出歌先嚟比，我哋本身對呢樣嘢已經係零感覺，有晒抗體，同埋我會覺得佢係我嘅一部份，佢好就係我好。我諗如果冇咗佢，會有啲孤身作戰嘅Feel，因為有佢個心定咗。」問到未來目標，她不會放在獎項上，希望繼續創作路之外，有機會跟黃偉文和林家謙等勁人合作，但講到最想合作仍是Gigi，「唔係因為佢係我家姐，就算佢唔係我家姐我都會幾鍾意呢個人嘅歌，有咩玩係會預佢。」