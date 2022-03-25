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黃智雯《隱娘》唐朝紮胸Look流出

2022-03-25 列印
■黃智雯被攝得開工拍攝《隱娘》。
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黃智雯最近北上發展，演出戚其義執導內地古裝劇《隱娘》，同劇還有秦嵐、楊謹華、譚俊彥及羅嘉良等。該劇日前舉行開機儀式，智雯正在隔離檢疫期未能出席，近日就有網民攝得智雯現身劇組開工的情況，並在微博發佈瘋傳，令智雯在《隱娘》中唐朝紮胸戲服造型曝光！

當地近日氣溫仍清涼，智雯的戲服單薄兼屬唐朝「紮胸」仕女Look，未埋位拍攝時亦要穿上羽絨褸保暖，不少網友就大讚智雯的造型，盡顯唐朝仕女氣質。■黃智雯獲網民大讚有氣質。
■黃智雯獲網民大讚有氣質。


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