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梁詠琪拍畢新劇 難捨窩心「乖女」

2022-03-25 列印
■瑤瑤在戲外都稱呼GiGi做媽咪。
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梁詠琪（GiGi）和強尼（許博文）在ViuTV劇集《反起跑線聯盟》拒當「怪獸家長」。GiGi最開心是和劇中的女兒瑤瑤，在鏡頭外都稱呼她做媽咪，GiGi坦言：「真的很窩心，完成拍攝後最不捨得就是她了。」

首度拍長劇的GiGi初時很緊張：「大家做足準備、一條心，拍攝更順利，是快樂的鍛煉，如有合適的劇本，我也很樂意再次拍劇集。」強尼就自爆「囡囡」幫他們改花名：「佢叫GiGi做『豬豬』，叫我做『強強』！」 ■強尼和「囡囡」打成一片！
■強尼和「囡囡」打成一片！


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