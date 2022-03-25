■Day瞓身演出《Never-never Land》MV。

■COLLAR在草地上拍攝MV，表情多多。

■《CHILL CLUB》前晚公佈入圍「年度組合」名單。

ViuTV女團COLLAR第二首團歌《Never-never Land》的MV前晚首播，8位成員以背心、短裙及露腰Look上陣散發青春氣息，一改首曲《Call My Name!》Cool爆形象，大玩趣怪表情吸客。她們透露拍攝MV期間要餵蚊，亦曾不慎踩到蟻竇，更笑言長期收到經理人的「禁食令」！COLLAR前晚於官方短片頻道發放《Never-never Land》MV，截至昨晚8時有逾36萬次點擊。COLLAR的8位成員：邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇芷晴（Soching）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）和李芯駖（Sumling），盡改在《Call My Name！》中的Cool爆形象，在《Never-never Land》的MV以背心、短裙和露腰裝上陣，令粉絲耳目一新。草地開工「大出血」問到經理人Wing（戴穎）在拍攝MV前，可有向COLLAR下達「禁食令」？她們笑言長期都收到「禁食令」，得知要以清爽造型拍MV亦會自制。Sumling直言有做Gym；為食的Ivy則分享低卡零食；Candy則說：「如果唔係拍MV，未必有機會着出街，一直都想試穿吊帶裙，今次終於試到，好開心！」MV其中一個鏡頭是在草地拍攝，8女不僅不但要餵蚊「大出血」，Soching更不慎踩到蟻竇，被咬到又痕又腫，她說：「嗰刻真係搞唔掂，想喊出嚟！」另外，《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》前晚舉行網上記者會，直播宣佈「年度組合」入圍名單，獲提名爭獎的C Allstar、MIRROR、ERROR、Twins、艾粒、MC $oHo & KidNey及P1X3L，均有代表現身直播，吸引逾9000人收看。