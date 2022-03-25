好友齊拍片賀康復出院 張偉文開腔：多謝關心！

■張偉文感謝眾好友和歌迷鼓勵。

69歲資深歌手「靚聲王」張偉文，上月確診後一度病情變差，幸經過一個多月治療，日前康復出院，大病初瘉的張偉文在經理人方俊陪同下，聯同多位圈中好友拍片向關心他的大眾表示感謝！張偉文染疫期間一直獲好友及歌迷鼓勵，方俊與多位圈中好友尹光、姚煒及張國林等，陪同出院不久的張偉文拍片，感激各方鼓勵和集氣。戴着帽子的張偉文明顯病前更消瘦及較疲累，但精神不俗，張偉文說：「多謝大家關心！」張國林亦感謝歌迷為張偉文送上祝福，張偉文亦即時做出敬禮手勢，方俊指眾好友齊來支持時，張偉文亦豎起拇指讚好。