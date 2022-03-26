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奇洛李維斯遭內地封殺　恐波及與甄子丹合演新戲

2022-03-26 列印
■甄子丹曾分享在片場和奇洛的自拍合照。
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奇洛李維斯今年初宣佈，擔任為跟達賴喇嘛有關係的組織「西藏之家」舉行的籌款演唱會表演嘉賓，大批內地網民呼籲杯葛奇洛的新片《22世紀殺人網絡4》，他在本月如期以視像方式出席該活動，並朗讀一首詩《Pull My Daisy》。

「西藏之家」以紐約為基地，跟達賴喇嘛有關係，奇洛因而被指支持西藏獨立。外媒前晚報道指，奇洛的電影在內地多個串流平台全部下架，包括：《生死時速》、《22世紀》系列、《情留戀屋》及他有份聲演的《反斗奇兵4》等。

仍未上映的奇洛作品被指很大機會無法在內地上映，包括與甄子丹合作、預計明年上映的《殺神JOHN WICK 4》及配音動畫《DC超寵聯萌》等。■大批內地網民呼籲杯葛奇洛主演的《22世紀4》。
■大批內地網民呼籲杯葛奇洛主演的《22世紀4》。
■奇洛與甄子丹惺惺相惜。
■奇洛與甄子丹惺惺相惜。


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