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許冠文獲金像獎終身成就獎

2022-03-26 列印
■許冠文對港片貢獻良多。
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第40屆香港電影金像獎頒獎典禮將於今年7月17日假九展舉行，大會昨日先公佈兩個最高榮譽獎項得獎人，分別為獲「終身成就獎」的許冠文、以及獲「專業精神獎」的周國忠，以表揚他們對香港電影的重大貢獻。

金像獎主席爾冬陞亦代表大會，向家喻戶曉的笑匠許冠文及有「金較剪」美譽的周國忠，致以由衷敬意。

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