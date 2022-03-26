  • 2022年3月26日 星期六
  • 26º
  • 88%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 消費券強檢菜檔居安抗疫東航空難

日報新聞 > 娛樂

陳瀅騷靚背玉腿答謝粉絲

2022-03-26 列印
■陳瀅以水着上陣大派冰淇淋！
Previous Next

「宅男女神」陳瀅前日在於社交網分享水着短片，只見她穿上性感大露背兼盡騷靚腿的泳衣踎在沙灘上，以樹枝寫上「700」及心型圖案，相信很多粉絲看完亦記不起她寫的字！
原來是陳瀅的社交網追隨者已高達70萬，故向粉絲豪派「福利」！陳瀅亦留言感謝粉絲道：「you make me happy 700k」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd