陳瀅騷靚背玉腿答謝粉絲

「宅男女神」陳瀅前日在於社交網分享水着短片，只見她穿上性感大露背兼盡騷靚腿的泳衣踎在沙灘上，以樹枝寫上「700」及心型圖案，相信很多粉絲看完亦記不起她寫的字！原來是陳瀅的社交網追隨者已高達70萬，故向粉絲豪派「福利」！陳瀅亦留言感謝粉絲道：「you make me happy 700k」。