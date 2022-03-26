備戰《聲生不息》 炎明熹現身長沙

■炎明熹完成隔離期步出酒店。

《星島日報》日前刊登的《名人雜誌》，獨家披露炎明熹（Gigi）獲TVB安排開拓內地市場，秘密離港赴長沙參與TVB和芒果TV合力打造的大型綜藝節目《聲生不息》。唱功了得的Gigi被視為秘密武器，安排Gigi加入《聲生不息》，盼讓更多內地觀眾認識。該節目一直低調進行，暫未有官方公佈參與節目歌手名單。Gigi在長沙的酒店完成三個星期隔離檢疫期後，前日在酒店門外被內地粉絲「捕獲」，粉絲在社交網分享相片，即時惹來網民議論紛紛，Gigi步出酒店時。大批守候粉絲即上前拍照和打氣，Gigi亦親切地點頭說謝謝，又叮囑大家注意不要跌倒，其後登車離開。