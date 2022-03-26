祝文君設靈 丈夫女兒哀別

■祝文君的丈夫在靈堂打點。

■祝文君的女兒凱瑩哀送亡母。

祝文君上月因肺癌逝世，終年55歲，家人昨日於大圍寶福紀念館為她設靈，將在今日舉行大殮及出殯，遺體隨後會移送火葬場火化。文君生前低調結婚誕女，其夫陳忠建及女兒凱瑩昨日現身靈堂哀送。祝文君的遺照前放有丈夫和女兒送上的心型花圈，凱瑩所送花圈寫有「永記慈恩」及陳忠建送的花圈則寫有「情意難忘」。凱瑩上香時神情哀傷，靈堂內外則放滿親友及各界致送的花圈。譚玉瑛、麥德羅、王維德、黃建東和鍾志光等，其後陸續到靈堂致祭。麥德羅十年前與文君到英國登台，難忘她活潑精靈，最後一次見面是兩個月前。王維德數月前曾跟文君飯聚，當時不知她有病，只有她的閨密知情。