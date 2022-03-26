證實兩子曾在內地染疫 胡杏兒報平安：已痊瘉

■華仔盼大家團結跨過難關！

■杏兒月中曾分享為老公慶生的合照。

胡杏兒與老公李乘德育有三位兒子：Brendan、Ryan和Liam，近日有內地網流出疑似Ryan及Liam入醫院的登記文件，傳出她帶兩子參與內地節目染疫，要在深圳的醫院隔離治療。杏兒昨於工作微博發文澄清：「孩子們已痊瘉，目前正在按照我們國家的防疫相關規定隔離。謝謝醫療工作者的辛苦付出，也謝謝各位朋友的關心。」她隨後在個人微博轉發及留言道：「謝謝大家的關心，也謝謝所有防疫抗疫的工作者們。」另外，身在內地工作的劉德華，昨日以特別嘉賓身份支持「香港中西醫結合抗疫聯盟」網上記者會，他表示希望透過鏡頭為港人打氣，鼓勵各界同心同德，團結抗疫！