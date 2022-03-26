拒母女檔上陣拍劇 梁詠琪育兒心得﹕唔好迫

關係親近■GiGi跟劇中囡囡「瑤瑤」都好親近，「瑤瑤」一見GiGi就叫她做媽咪。

共同興趣■兩母女都好鍾意整餅，是親子活動。

經典劇集■GiGi曾於劇集《天涯俠醫》中，客串演張家輝已過世的女友。

撐張敬軒■張敬軒去年紅館個唱曾邀GiGi擔任表演嘉賓。

影壇紅人■GiGi跟呂爵安齊拍賀歲片《闔家辣》，可惜受疫情影響未能上映。

不時放閃■梁詠琪同老公Sergio及囡囡經常去公園玩。

充當廚娘■喺埋位前，梁詠琪煮西班牙菜慰勞台前幕後。

精力充沛■由於劇情講述7個家庭，GiGi要跟7個小朋友演戲，真係少啲精力都唔得。

好有火花■GiGi形容戲中老公強尼好正，兩人好有火花。

梁詠琪（GiGi）早於2004年已客串過TVB劇集《天涯俠醫》，演張家輝已過世嘅女友，最近再挑戰自己，為ViuTV新劇《反起跑線聯盟》做女一。GiGi坦言20幾年前已覺得拍劇係大勢所趨，早有預算有朝一日遇啱劇本及角色會接拍，直至今時今日才緣份到，不過她就堅拒母女檔演出：「未係時候住，我想佢（Sofia）專注返佢嘅生活先。」今次能打動到GiGi全因《反起跑線聯盟》屬貼地家庭式喜劇，在疫情期間能帶出正能量，觀眾會得到共鳴，而且GiGi跟導演劉偉恒相識10多年，大家都為人父母成日走埋一齊講仔女經，所以喺劇集籌備過程中GiGi都有幫手度劇本，最後由她主演變得好順理成章及圓滿。Sofia愛唱歌唔拍戲GiGi最開心可以跟潘燦良及周家怡一齊演出，而「老公」強尼更正到不得了，呢個配搭好有新鮮感，同7個小朋友做戲亦算順利：「佢哋好聰明，唯一我要適應跳拍。」至於點解唔再緊貼啲，現實母女檔上陣呢？GiGi即耍手擰頭：「自己做戲仲要顧埋佢我搞唔掂，雖然都有人搵過我哋，但暫時佢冇興趣拍戲住，佢只係鍾意唱歌，而且佢冇演戲經驗，麻煩到人哋就唔好喇，我想佢先專注生活先，暫時冇呢個計劃，不過小朋友諗法成日變，第日先再問佢意願。」明白細路仔冇得迫《反》劇以香港家長嘅育兒問題作題材，劇中GiGi本是一名記者，但為照顧4歲大囡囡瑤瑤而轉為全職家長，角色跟GiGi現實中初做家長嘅情況相似，「好似講到小朋友偏食問題，作為父母冇辦法迫佢食，所以會出盡法寶扮埋番茄o氹佢食，呢方面Sofia都試過，因為佢唔鍾意食帶點煙韌嘅菇類，惟有研究變成磨菇湯等，始終唔可以同小朋友講道理，佢哋個觸感同大人唔同，父母要明白佢哋有佢哋嘅進度及時間表，要加以遷就，唔可以套落我哋身上，否則只會有反效果。」做好份內事就足夠不論戲裏戲外，梁詠琪都支持「反起跑線」，堅持囡囡開心健康地成長，唔想變身「虎媽」、「怪獸家長」，「疫情下都冇乜出街，留喺屋企日夜對住小朋友，要喺局限環境下安排好每日嘅時間表，搜羅咗好多益智嘅遊戲同佢一齊玩，同佢建立共同興趣令佢身心都可以健康發展，真係一個好大project。」GiGi亦冇安排囡囡上補習形式嘅網課：「我個女適合輕鬆學習，除咗學校安排上Zoom，其他大部份時間都係玩，呢啲要配合佢學習能力係冇得迫，其實疫情下佢喺屋企做晒份內事，刷牙、洗面、做好功課就得。」採訪：方騫平