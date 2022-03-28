難得跟黃宗澤唔「過電」 陳瀅怕跟同事有感情瓜葛

■劇中Jeannie跟同事Bosco，大搞一夜情後撻着。

■Jeannie估不到跟Bosco開live，竟爆出跟羅天宇緋聞。

■Jeannie早前公開去巴黎時裝周性感舊相，網民一樣好雀躍。

■首次開真槍的Jeannie，齋掹制都覺得有難度。

■網民對被何國榮摸股一幕（圓圖）反應大，親身上陣嘅Jeannie笑稱當時跟角色一樣只想快點完。

陳瀅（Jeannie）最近在劇集《飛虎3壯志英雄》中首度飾演Madam角色，除了學揸真槍難，拍牀戲一樣是挑戰，好彩有經驗豐富的黃宗澤（Bosco）傍住，而向來易惹緋聞的Jeannie，亦難得跟黃宗澤唔「過電」，不過她坦承不似角色會跟同事有感情瓜葛，而且她已怕了再傳緋聞，因真心喜愛演藝工作，只想大家將焦點放回她演出。Jeannie跟Bosco首度合作即演情侶，她大讚拍檔似哥哥般照顧她，「我唔熟識嘅，佢就會幫我同教我，譬如開槍戲佢會教我戴定肉色耳塞咁就唔會睇到，又會安全啲保護對耳。」至於兩人的牀戲Bosco同樣有教路，「嗰場係講我好冇所謂，但係佢反而有少少尷尷尬尬，點知拍出嚟個效果反而係我尷尬，佢冇所謂咁，所以調整咗一陣。」人愈大愈介意緋聞向來似緋聞攝石的Jeannie，今次跟Bosco竟然完全絕緣，「我哋好似兄弟，唯獨我哋做live我錫佢個紙牌畀人話過，哈哈！佢成日話我唔似女仔，完全唔係佢鍾意個type。」不過Jeannie承認不似角色會搭上同事，「我就唔接受同同事有呢種感情瓜葛，我要揀男朋友最好唔係同事，萬一有啲咩事嘅話，之後見返會好尷尬，都會引起好多是非，無論我以前喺office做，或者入行後都係。」不過最搞笑是Jeannie跟Bosco冇撻着，竟被對方在直播爆出羅天宇暗戀她，Jeannie強調是場誤會，「我之後都有同天宇講，唔好意思一個live會有咁嘅報道出咗嚟，其實Bosco係講『天宇個角色喺戲入面係咪鍾意Madam嘅呢？』，都唔知點解會變到咁樣。」她承認人愈大愈介意有緋聞，「我愈大個就真係愈覺得討厭，細個就是但啦！o依家唔會想人再用呢啲標題，講自己任何嘢，的而且確呢幾年我真係好努力去做我嘅工作，講真我要嫁或者搵個有錢嘅對象，我覺得唔難囉！但係我冇做到，因為我唔係咁樣，我要唔做嘢都唔難嘅，但我選擇呢條路繼續工作，係因為我真係鍾意，所以唔想再有呢啲緋聞。」採訪：杜杜