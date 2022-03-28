李施嬅陳山聰《金宵2》 一人分飾三角再續前緣

■陳山聰與李施嬅因一杯咖啡發展出一段情。

TVB劇集《金宵大廈》於2019年播出時叫好又叫座，更被封為「年度神劇」。相隔兩年多，《金宵大廈2》終於落實推出，除主要演員陳山聰、李施嬅、張彥博及黑貓「靚寶」外，還有第一季出現過的單元人物林子善、趙希洛及黃子雄，及新加入的伍詠薇、韋家雄及蘇皓兒等。在《金宵》第一季，陳山聰及李施嬅未能修成正果，二人在《金宵2》將再度上演一場平行時空下的戀愛，不過今次二人不再愛得淒美，反而愛得懸疑。劇中他們都要一人分飾三角，陳山聰的角色會比第一季神秘，至於施嬅的角色亦與第一季有明顯出入，並會像現代版《一千零一夜》般，透過口述故事展開個別單元故事。TVB官方社交網陸續釋出單元海報，其中伍詠薇、蘇皓兒主演的《雙魚》，引發網民熱議：「伍姑娘都好耐冇拍劇喇喎」！