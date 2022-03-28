勒邦占士封最差影帝 奧斯卡抗疫收緊規定

■Lady Gaga未知能否出席奧斯卡。

每年在奧斯卡頒獎禮前舉行的金草莓獎公佈了得獎名單，「大贏家」是Netflix去年10月上架的《戴安娜：音樂劇》電影版，此片共奪5項大獎，包括：最差電影、最差導演、最差劇本、最差女主角（Jeanna de Waal）及最差女配角（Judy Kaye）。NBA球星勒邦占士就憑處男作《太空也入樽：改朝換代》封最差影帝，他亦與眾華納動畫人物聯手奪最差組合。今早舉行的奧斯卡由於受疫情影響，出席的藝人名單遲遲未能落實，因今屆頒獎禮收緊防疫規定，所有出席者必須接受兩次核酸測試均呈陰性，才能現身頒獎禮。由於簡尼夫班納疑似在「英國奧斯卡」BAFTA頒獎禮上受感染，故當晚有出席BAFTA的班尼狄甘巴貝治和Lady Gaga亦有中招危機，分分鐘冇得出席奧斯卡。