Wyman被入圍百大俊男宣佈退選

近日美國網站TC Candler公佈2022年「世界百大俊男美女」入圍名單，不過有網民發現該網站只要課金就可以隨便提出提名者，前日填詞人黃偉文（Wyman）驚現提名榜！Wyman對入圍感到不開心，更在IG發表退選宣言：「成件事我並無『參賽』完全被動，被提名咗都唔知咩事。陪大家開個玩笑，被大家惡作劇一下，喺疫情中提供一點歡樂，我係ok嘅，但我係無份用任何方式『搞』自己入去呢個名單嘅，非我性格亦非我所求。」