志偉阿姐率港姐藝員送暖

疫情持續肆虐，TVB聯同全港抗疫義工同盟合辦《共渡疫境 暖心大行動》，與多家企業包括中資機構即時捐贈糧油食品及防疫物品，目前已迅速籌集共3萬份抗疫福袋，其間亦得到中聯辦協助。TVB總經理曾志偉與汪明荃前日率應屆港姐宋宛穎、梁凱晴、邵初及藝人出席活動，除落手落腳包裝暖心福袋，更到熱線中心接聽市民的求助電話。TVB將陸續派出職藝員參與是次活動，冀幫助有需要的市民暫緩困境。