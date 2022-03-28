而昨晚播出的遊戲節目《思家大戰》，盈盈亦有份演出，與林盛斌（Bob）、吳若希、馮盈盈、麥美恩及林穎彤組成「冇事復仇」隊玩遊戲，莫非已解凍？
馮盈盈蒲頭傳獲TVB解凍
而昨晚播出的遊戲節目《思家大戰》，盈盈亦有份演出，與林盛斌（Bob）、吳若希、馮盈盈、麥美恩及林穎彤組成「冇事復仇」隊玩遊戲，莫非已解凍？
網民穿梭各區 拍攝「罪證」 主婦設網上專頁 踢爆商販街霸惡行
日前長沙灣一菜檔的貨物阻街，公職人員干涉，反遭檔販辱罵，其後食環人員遂聯同警員到場拉人，全城關注。原來，有網民一早不滿檔販霸佔街道擺貨叫賣，「唔俾條路人行」，在社交平台組成「阻街關注組」，成員穿梭各區...
2022-03-28
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東航全機罹難 尋回第二個黑盒待分析
中國東方航空一架波音737-800客機在廣西梧州山區墜毀，當局在現場持續進行搜索。國家應急處置指揮部周六確認，機上一百三十二人全部遇難，昨日搜救現場舉行了集體哀悼活動。第二個黑盒子亦成功尋回。央視新聞...
2022-03-28
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拜登失言：普京不應繼續掌權 白宮即時澄清非籲改俄政權
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭逾一個月，宣佈第一階段軍事行動結束，未來將專注主攻由分離份子控制的東部頓巴斯地區。此外，烏鄰近波蘭一個城市受襲，恰巧美國總統拜登在波蘭發表演說，直斥俄羅斯總統普京不應繼續掌權。俄羅...
2022-03-28
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上林品味靚裝享翠山美景
大坑豪宅上林，背靠青綠山巒，自成一隅。今次介紹該屋苑一個靚裝放盤，實用面積788方呎，三房一套，佈置甚有品味，站於露台可享附近翠山美景，鬧市少有，現連單邊車位放售，叫價2350萬。上林位於大坑道11號...
2022-03-26
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中環IFC外望——旭陽捐百萬支援仁濟抗疫基金
因應社會需要，仁濟醫院董事局早前緊急撥款1000萬元，設立「仁濟抗疫基金」，並透過向外界呼籲捐款及捐贈防疫物資或日常食物及生活用品，讓仁濟開展及推出多項抗疫工作支援弱勢社群齊心抗疫。早前於仁濟醫院方若...
2022-03-28
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不死「戰臣」 我要踢世盃
去年六月出戰歐洲國家盃期間心臟病突發死過翻生，丹麥中場基斯甸艾歷臣一度闊別綠茵場，直到二月替賓福特披甲回歸，三月重返國家隊，周六友賽作客2:4不敵荷蘭，更後備出場僅兩分鐘首次觸球即士哥。這名三十歲生命...
2022-03-28
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暴瘦50磅「斷片」唔知病危 張偉文逃離鬼門關
上月19日，69歲「靚聲王」張偉文因所住嘅安老院爆發疫情而感染入院，情況一度唔樂觀，幸而留院個多月後康復出院。上周一（21日）張偉文終能返回安老院舍。《頭條日報》記者直擊兩日，大病初瘉嘅張偉文除咗有啲...
2022-03-28
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李一飄 - 彈性處理熔斷航班 接港人回家｜社論
第五波疫情持續放緩，港府上周宣佈為讓滯留外地港人回來，由四月一日起取消九個國家航班的「禁飛令」，但維持航班「熔斷機制」，只要每班機上有三名以上確診者，就熔斷航線十四天。消息一出，航空公司作保守回應，每...
2022-03-28
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莫雷拉後上贏騎師王 姚本輝周俊樂梅開二度 羅富全 起孖追番兩W
昨日沙田舉行十場草地賽事，莫雷拉憑姚廄「機械戰士」和羅廄「美麗在線」起孖，另加一亞一季，最終後上成為騎師王；而姚本輝則另贏「極速飛彈」，羅富全另贏「合約精神」，同樣梅開二度。其餘周俊樂憑文廄「神速奔馳...
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