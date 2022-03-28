馮盈盈蒲頭傳獲TVB解凍

一直喜歡在社交網分享的馮盈盈自從在2月2日更新後，有接近兩個月的時間在網上銷聲匿跡，有傳她因為犯下三宗罪，所以被TVB掟入雪櫃，連她有份主演的《逆天奇案》開拍續集，她亦未能參演，到前日她終於上水，在網上貼出近照，更留言：「在春天的幸福中醒來」。而昨晚播出的遊戲節目《思家大戰》，盈盈亦有份演出，與林盛斌（Bob）、吳若希、馮盈盈、麥美恩及林穎彤組成「冇事復仇」隊玩遊戲，莫非已解凍？