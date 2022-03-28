暴瘦50磅「斷片」唔知病危 張偉文逃離鬼門關

恍如隔世■兩人一見面就對住喊，恍如隔世，方俊即為張偉文抹眼淚。

胃口唔錯■張偉文出院後「隊」咗成碗沙嗲牛肉麵。

拾回記憶■方俊跟張偉文分享藝人為他打氣的片段。

照顧周到■中途突然停低，原來方俊要幫張偉文搲背脊。

仍未復元■可能未完全復元，張偉文出院翌日精神唔多好，說話較前一日少。

有大肚腩■確診前張偉文有大肚腩，要轉用手推輪椅。

拍答謝片■環星娛樂歌手方麗盈(左後1起)、老闆張國林、姚煒、尹光及方俊(前右1)跟張偉文拍答謝片。

姚煒按摩■姚煒好錫張偉文，親自幫他按摩。

一度暴肥■張偉文最愛食嘢，最重時體重超過200磅。

再現舞台■去年12月，張偉文曾跟姚煒及方俊同台演出。

現「筷子腳」■兩年前張偉文受腰患困擾，體重曾暴跌100磅得返90磅，驚現「筷子腳」。

上月19日，69歲「靚聲王」張偉文因所住嘅安老院爆發疫情而感染入院，情況一度唔樂觀，幸而留院個多月後康復出院。上周一（21日）張偉文終能返回安老院舍。《頭條日報》記者直擊兩日，大病初瘉嘅張偉文除咗有啲疲態，反應較慢外，仲暴瘦咗超過50磅，肚腩都冇埋，當日「筷子腳」重現，經理人方俊（Aman）形容張偉文瘦到條脊骨冇晒肉好心痛，好彩昔日嘅「飲歌」仍琅琅上口，張偉文保證會為歌迷繼續唱歌。張偉文逃離鬼門關，出院後方俊喺茶餐廳重遇張偉文一刻恍如隔世，兩人緊握雙手，不禁流下男兒淚，喊足幾分鐘。不過，暴瘦咗一個碼嘅張偉文因為「斷片」，唔太清楚到底發生乜嘢事，只知太耐見唔到至親嘅人，眼見對方咁激動而大受感動。只記得入院時好凍用餐期間方俊耐心跟張偉文講「故事」，又將藝人為佢打氣嘅片段播畀佢睇，兼且解釋因為長期臥牀，所以背部嘅壓瘡有兩隻手掌咁大。偉文一味搖頭話唔知發生咁大件事，他腦海僅留殘餘片段：「好似發夢，空白咗咁，我只係覺得個背脊好痕好唔舒服，入院當日好凍，stand by入病房時啲人行動好迅速，同埋我有問過啲阿Sir（醫護）點解我會喺呢度？之前喉嚨夾雜個頭都好痛……」方俊為拾回張偉文記憶，問他記唔記得《每當變幻時》點唱？縱使患病期間因為一邊肺花晒未完全復元，聲線不及以前嘹亮，他依然唱到幾句，呢刻又再次搞喊方俊，拭着淚的方俊說：「歌迷、朋友都好擔心你，o依家冇事喇！」但張偉文對百感交集嘅方俊一臉茫然，焦點竟落喺面前嘅沙嗲牛肉麵上，仲食埋方俊柯打嘅雞翼及薯條，好好胃口。一臉疲累但好胃口住院期間張偉文一度情況唔樂觀貼近鬼門關，記者問他驚唔驚？張偉文雖然一臉疲態，但仲帶點精靈幽記者一默說：「唔驚！我都見唔到鬼門關。」至於康復後係咪繼續唱歌？偉文說：「唔會亂唱，如果人哋叫你就做變咗唔重要，嘥大家時間，為做而做好肉酸，又唔係冇嘢做唔使搞成咁。」方俊見偉文病容表示好心痛：「之前我哋成日帶佢出嚟食嘢，體重急升超過200磅，個肚腩頂住張枱，o依家病到面口及肚腩都凹晒。」另外，張偉文出院翌日，做完物理治療後到觀塘環星娛樂拍答謝片。記者見他比先前一日更累，不時低頭養神唔多講嘢，由姚煒姐、方麗盈及男助手輪流為他按摩，但當記者追問他錄完後想返老人院休息定去食嘢？他即秒速答：「食嘢。」採訪：方騫平 攝影：沈健程