  • 2022年3月29日 星期二
  • 19º
  • 77%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 屯門公路柴灣新冠疫苗林鄭月娥梅啟明

日報新聞 > 娛樂

疫境紅地氈除晒罩鬥靚 姬絲汀開「中門」迎戰Zendaya

2022-03-29 列印
認真養眼 ■姬絲汀史釗活難得獲影后提名竟沒有精選戰衣，熱褲西裝褸加恤衫唔扣鈕玩「大開中門」，更盡騷靚腳，認真養眼！
Previous Next

美國的新冠疫情仍未止息，今屆奧斯卡在加強防疫規定下，紅地氈上依然星光熠熠，眾星難得除晒罩（口罩）登場，紛各出奇謀鬥搶鏡。當中有姬絲汀史釗活「大開中門」，人氣爆燈的Zendaya則以高貴長裙上陣，各有特色！
高貴大方■「蜘蛛女」Zendaya以銀白色禮服登場，露少少靚腰已夠吸睛，集性感、優雅於一身，「蜘蛛仔」湯姆賀倫認真識揀！
高貴大方■「蜘蛛女」Zendaya以銀白色禮服登場，露少少靚腰已夠吸睛，集性感、優雅於一身，「蜘蛛仔」湯姆賀倫認真識揀！
老夫老妻■妮歌潔曼在紅地氈上和老公Keith Urban恩愛亮相，恩愛之情羨煞旁人，相信妮歌亦盡晒力，衣着方面相信亦懶理他人目光了。
老夫老妻■妮歌潔曼在紅地氈上和老公Keith Urban恩愛亮相，恩愛之情羨煞旁人，相信妮歌亦盡晒力，衣着方面相信亦懶理他人目光了。
齊露笑容■瑪莉麥蓮以火紅戰衣赴會，和以性感Look上陣的Penelope Cruz拖手亮相，大家都除晒罩露出「罕見」的笑容！
齊露笑容■瑪莉麥蓮以火紅戰衣赴會，和以性感Look上陣的Penelope Cruz拖手亮相，大家都除晒罩露出「罕見」的笑容！
仙氣十足■真人版灰姑娘Lily James自從鬧出勾搭人夫醜聞後，清純不再。這次染深啡髮色，換上輕紗吊帶裙，仙氣十足！
仙氣十足■真人版灰姑娘Lily James自從鬧出勾搭人夫醜聞後，清純不再。這次染深啡髮色，換上輕紗吊帶裙，仙氣十足！
男神碰頭■安德魯加菲和「奇異博士」班尼狄甘巴貝治相見歡，兩位男神執到正吸引影迷瘋狂拍照！
男神碰頭■安德魯加菲和「奇異博士」班尼狄甘巴貝治相見歡，兩位男神執到正吸引影迷瘋狂拍照！


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd