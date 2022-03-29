疫境紅地氈除晒罩鬥靚 姬絲汀開「中門」迎戰Zendaya

高貴大方■「蜘蛛女」Zendaya以銀白色禮服登場，露少少靚腰已夠吸睛，集性感、優雅於一身，「蜘蛛仔」湯姆賀倫認真識揀！

老夫老妻■妮歌潔曼在紅地氈上和老公Keith Urban恩愛亮相，恩愛之情羨煞旁人，相信妮歌亦盡晒力，衣着方面相信亦懶理他人目光了。

齊露笑容■瑪莉麥蓮以火紅戰衣赴會，和以性感Look上陣的Penelope Cruz拖手亮相，大家都除晒罩露出「罕見」的笑容！

仙氣十足■真人版灰姑娘Lily James自從鬧出勾搭人夫醜聞後，清純不再。這次染深啡髮色，換上輕紗吊帶裙，仙氣十足！

男神碰頭■安德魯加菲和「奇異博士」班尼狄甘巴貝治相見歡，兩位男神執到正吸引影迷瘋狂拍照！

美國的新冠疫情仍未止息，今屆奧斯卡在加強防疫規定下，紅地氈上依然星光熠熠，眾星難得除晒罩（口罩）登場，紛各出奇謀鬥搶鏡。當中有姬絲汀史釗活「大開中門」，人氣爆燈的Zendaya則以高貴長裙上陣，各有特色！