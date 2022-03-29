■美娜古妮絲在台上帶領靜默一分鐘。

今屆奧斯卡頒獎禮，特別加插靜默一分鐘以示支持烏克蘭的環節，烏克蘭裔女星美娜古妮絲在台上表示：「為那些在深不可測的黑暗中繼續戰鬥的人」送上祝福，台上大熒幕展示支持烏克蘭及難民的字句。另外，今年是《教父》上映50周年，該片導演哥普拉、兩位「教父」阿爾柏仙奴及羅拔迪尼路均有上台接受致敬，哥普拉最後更高呼「烏克蘭萬歲」！