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群星撐烏克蘭

2022-03-29 列印
■哥普拉、阿爾柏仙奴及羅拔迪尼路難得同台。
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今屆奧斯卡頒獎禮，特別加插靜默一分鐘以示支持烏克蘭的環節，烏克蘭裔女星美娜古妮絲在台上表示：「為那些在深不可測的黑暗中繼續戰鬥的人」送上祝福，台上大熒幕展示支持烏克蘭及難民的字句。

另外，今年是《教父》上映50周年，該片導演哥普拉、兩位「教父」阿爾柏仙奴及羅拔迪尼路均有上台接受致敬，哥普拉最後更高呼「烏克蘭萬歲」！■美娜古妮絲在台上帶領靜默一分鐘。
■美娜古妮絲在台上帶領靜默一分鐘。


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