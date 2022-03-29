《西城》Ariana贏女配　《心之旋律》Troy創紀錄

■Troy是奧斯卡首位聽障男配角得主。

今屆奧斯卡最佳配角獎分別由《西城故事》的Ariana DeBose及《心之旋律》男星Troy Kotsur大熱獲獎。Troy更創下歷史，成為首位聽障男配角得主，同片拍檔瑪莉麥蓮則在87年憑《無言的愛》成為首位聽障影后。《心》片亦摘下最佳電影及改編劇本獎，更成為首部奪得最佳電影的串流平台作品。