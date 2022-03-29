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林文龍認《逐流時代》唔夠打 黃德斌回味與麥明詩激情戲

2022-03-29 列印
■麥明詩在劇中和黃德斌有激情戲碼！
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亞視子公司、亞洲心動娛樂副總裁林文龍昨日與黃德斌、陳雅麗及崔加寶等，齊出席網劇《逐流時代》記者會。

談到該劇被指與TVB的《金宵大廈2》及ViuTV的《反起跑線聯盟》等新劇對撼，林文龍直言：「邊有得打！大家方向及做法不一樣，多謝大家吹捧『三台打仗』。」

黃德斌透露與麥明詩在劇中有一場激情戲，還有激心、激氣的劇情。陳雅麗劇中與黄又南是鬥氣冤家及激吻戲，笑言疫情關係沒有伸脷。■林文龍和黃德斌等齊出席記者會。
■林文龍和黃德斌等齊出席記者會。


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