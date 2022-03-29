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堅稱胡鴻鈞一直是好友 蔡思貝否認有「新歡」

2022-03-29 列印
■蔡思貝隔空祝胡鴻鈞32歲生日快樂。
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近日有傳蔡思貝與胡鴻鈞的兩年情，因女方有大型娛樂公司高層力追而告「玩完」。兩人一直未承認拍拖，但不避嫌互撐及出席家庭活動。

蔡思貝昨日透過短訊回覆傳言道：「我和胡鴻鈞一直都是好朋友，至於新歡，我也好想知道是誰，哈哈！他昨天（前天）生日，祝他生日快樂……我嘅感情生活其實無你哋諗得咁精采。」

蔡思貝的好姊妹吳嘉熙則於社交網發文笑道：「死八婆有新歡唔話我知？仲要係猛料？」

胡鴻鈞則在社交網限時動態發言道：「……創意無限自娛自樂很好，但斷章取義傷害到別人就不好了」■蔡思貝不避嫌撐胡鴻鈞開騷。
■蔡思貝不避嫌撐胡鴻鈞開騷。


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