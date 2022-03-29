堅稱胡鴻鈞一直是好友 蔡思貝否認有「新歡」

蔡思貝昨日透過短訊回覆傳言道：「我和胡鴻鈞一直都是好朋友，至於新歡，我也好想知道是誰，哈哈！他昨天（前天）生日，祝他生日快樂……我嘅感情生活其實無你哋諗得咁精采。」
蔡思貝的好姊妹吳嘉熙則於社交網發文笑道：「死八婆有新歡唔話我知？仲要係猛料？」
胡鴻鈞則在社交網限時動態發言道：「……創意無限自娛自樂很好，但斷章取義傷害到別人就不好了」
第五波疫情下，逾七千人染疫離世，大量遺體一度逼爆公院殮房，部份被迫露天放置，遺體的辨認程序亦遇阻滯，殯葬服務供不應求，阻延死者的身後事。當局循多個環節改善，加快認屍程序，並增加火葬場時段，每天幾乎二十...
2022-03-29
中國東方航空一架波音737-800客機在廣西梧州山區墜毀，當局確認機上一百三十二人全部遇難，國家主席習近平昨日為遇難者默哀。已經成功尋回的兩個黑盒子仍在做進一步分析，事故現場的搜索行動繼續進行。國家主...
2022-03-29
俄烏戰事開打逾一個月，烏軍聲稱俄軍在基輔損傷慘重，撤離至白俄補給。俄烏本周將於土耳其舉行和談，烏總統澤連斯基表示，不會就領土完整妥協，但中立地位可以討論。基輔周一凌晨傳出爆炸巨響。烏軍指，俄軍在基輔遭...
2022-03-29
疫情漸趨緩和，買家積極於市場上覓貨，據《星島地產網》報道，美聯高級營業經理林曉丹表示，元朗YOHO Midtown 2座高層A室，面積443方呎，單位為兩房間隔，輕微減價1%，以863萬元成交，呎價1...
2022-03-29
市傳中美就審計問題繼續磋商，加上美團點評（3690）季績勝預期勁升逾一成帶動，恒指於兩連跌後反彈，收報21684點，升280點；科指收報4494點，揚114點；國指收報7396點，升112點，大市成交...
2022-03-29
準決賽爆冷淘汰意大利後，北馬其頓今晚世界盃歐洲區附加賽C組決賽作客挑戰葡萄牙，後者中場摩天奴竟犯輕敵這兵家大忌，而且葡軍外強中乾又承受巨大壓力，故客軍重賞下隨時再爆大冷出線。（有線601、661台周四...
2022-03-29
第94屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間昨早舉行，《心之旋律》榮獲「最佳電影」等3個大獎。韋史密夫憑《王者世家》首度封帝前，聽到諧星基斯洛克在台上以其妻的「鬼剃頭」開玩笑時，嬲到爆粗兼走上舞台，當眾怒摑基斯！...
2022-03-29
本港第五波疫情，經歷過高峰之後，近日持續回落，昨天確診人數少於八千人，部份市民或以為最差時刻已過，開始放鬆，近日市面人流增多。政府官員差不多天天開口勸喻市民，不可疏於抗疫，言者諄諄，但調查發現公眾出行...
2022-03-29
昨日沙田舉行十場草地賽事，莫雷拉憑姚廄「機械戰士」和羅廄「美麗在線」起孖，另加一亞一季，最終後上成為騎師王；而姚本輝則另贏「極速飛彈」，羅富全另贏「合約精神」，同樣梅開二度。其餘周俊樂憑文廄「神速奔馳...
2022-03-28