不滿老婆「鬼剃頭」當眾成笑柄 韋史密夫兜巴星諧星 趁領影帝獎向大會道歉

■韋史密夫怒摑基斯時，全場震驚！

■怒氣沖沖的韋史密夫突然走上台。

■韋史密夫在台上激動落淚。

■韋史密夫和太太其後出席頒獎禮後舉行的派對。

■韋史密夫憑《王者世家》稱帝。

■《心之旋律》台前幕後齊賀獲獎！

■《Drive My Car》導演濱口龍介上台領「最佳國際電影」。

第94屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間昨早舉行，《心之旋律》榮獲「最佳電影」等3個大獎。韋史密夫憑《王者世家》首度封帝前，聽到諧星基斯洛克在台上以其妻的「鬼剃頭」開玩笑時，嬲到爆粗兼走上舞台，當眾怒摑基斯！圖：路透社、美聯社第94屆奧斯卡頒獎典禮正式開始前已頒發8個獎項，當中6個技術獎由《沙丘瀚戰》捧走（部份得獎名單見附表）。其後在直播部份，由Beyonce在加州、威廉絲姊妹發迹網球場，獻唱《王者世家》入圍主題曲《Be Alive》揭開序幕！首膺奧斯卡影帝 激動落淚「韋哥」韋史密夫憑《王者世家》以大熱姿態，擊敗《犬山記》班尼狄甘巴貝治等勁敵首度封帝，他領獎時更激動爆喊。但今屆最大話題卻是他的當眾打人。當諧星基斯洛克頒最佳紀錄片獎時，拿韋史密夫的愛妻珍達娉琦的「鬼剃頭」開玩笑，笑指她有如狄美摩亞拍《伴我雄心》（G.I. Jane）續集！韋哥聞言竟走上舞台用力狠摑基斯一巴，又以口形爆粗道︰「你把XX口唔好提我老婆個名！」韋哥其後上台領影帝獎致辭時向大會道歉，激動落淚的他說：「我想跟大會及我的提名夥伴道歉，這是美麗的頒獎禮，我不是因為贏獎而哭，我奪獎不是為自己，而是希望能夠照亮別人。」警方關注 或遭褫奪影帝韋哥稱明白到有人會侵犯他、以言語攻擊他，他應該要接受其他人不尊重他。洛杉磯警方指有留意到襲擊事件，但基斯未有報案，另有消息指奧斯卡高層相當嬲，正在考慮收回韋哥的影帝獎座，大會電影藝術與科學學院其後在社交網亦發文表示︰「學院不會饒恕任何形式的暴力。」《心之旋律》膺最佳電影《心之旋律》則勇奪最佳電影等3個大獎；最佳導演得主為《犬山記》的女導演珍甘比恩，她成為第3位奧斯卡最佳女導演；日本導演濱口龍介作品《Drive My Car》，奪得今屆最佳國際電影獎；最佳動畫獎由迪士尼的《奇幻魔法屋》以大熱姿態，擊敗古天樂投資的《一家人大戰機械人》等對手獲獎。