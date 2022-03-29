謝茜嘉卓婷爆冷 首奪奧斯卡影后

■謝茜嘉在片中扮演傳奇佈道家。

謝茜嘉卓婷憑《神聖電視台》早前成為《演員工會獎》影后，她昨日再下一城，憑該片榮膺出爐奧斯卡影后，成功擊退《成為里卡多之路》的妮歌潔曼、《史賓沙》的姬絲汀史釗活等大熱門。這次亦是謝茜嘉首度奪得奧斯卡影后殊榮，不枉在片中要「犧牲」靚樣，化身傳奇佈道家Tammy Faye Bakker！