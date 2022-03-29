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《犬山記》大熱奪「最佳導演」 珍甘比恩風騷領獎

2022-03-29 列印
■本屆最佳導演珍甘比恩指着「小金人」甚風騷。
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今屆奧斯卡最佳導演獎由《犬山記》的珍甘比恩，以大熱姿態奪得！

珍甘比恩擊敗的勁敵包括《西城故事》的史提芬史匹堡、《貝爾法斯特》的堅尼夫班納，成為繼《浪跡天地》的趙婷及《拆彈雄心》的Katherine Bigelow之後，奧斯卡史上第三位最佳女導演，難怪她領獎時甚風騷！■珍甘比恩憑《犬山記》擊敗多位勁敵！
■珍甘比恩憑《犬山記》擊敗多位勁敵！


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