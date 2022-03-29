《犬山記》大熱奪「最佳導演」 珍甘比恩風騷領獎

■珍甘比恩憑《犬山記》擊敗多位勁敵！

今屆奧斯卡最佳導演獎由《犬山記》的珍甘比恩，以大熱姿態奪得！珍甘比恩擊敗的勁敵包括《西城故事》的史提芬史匹堡、《貝爾法斯特》的堅尼夫班納，成為繼《浪跡天地》的趙婷及《拆彈雄心》的Katherine Bigelow之後，奧斯卡史上第三位最佳女導演，難怪她領獎時甚風騷！