■韋史密夫衝上台摑基斯，震驚全球！

■韋史密夫在社交網貼出道歉信。

■韋史密夫不滿受「鬼剃頭」所苦的太太遭取笑而打基斯。

■艾薩米勒被捕後拍下檔案照。

「韋哥」韋史密夫前日憑《王者世家》首度榮封奧斯卡影帝，但他得獎前因患「鬼剃頭」的太太珍達娉琦，遭「韋哥」的諧星好友基斯洛克在台上拿來開玩笑，韋哥竟衝上台怒摑基斯，引發軒然大波！繼當日向大會道歉後，韋哥昨日終向基斯公開道歉。韋史密夫前日衝上第94屆奧斯卡頒獎典禮舞台怒摑基斯，頓成全球熱話。有人認為韋哥護妻心切，或情有可原；有人指他當眾施暴，應受譴責及法律制裁，甚至應考慮褫奪其影帝殊榮。韋哥昨日終在社交網寫道：「任何形式的暴力都是有毒且毀滅性的。我昨晚的行為是不能接受及毫無任何籍口……對珍達健康狀況開的玩笑，我無法忍受，我情緒激動。」奧斯卡收視升56%韋哥亦終向基斯道歉：「基斯洛克，我想公開向你道歉。我錯了，且很尷尬，我的行為並沒有表明我要成為甚麼樣的人。在愛和善良的世界裡沒有暴力的地方可存在。」歌手P. Diddy則指韋哥和基斯在頒獎禮後已和好。今屆奧斯卡頒獎禮直播則有1540萬觀眾收看，較去年大升56%！而韋哥在《王》片飾演的Richard Williams方面就打人事件表示：「除非自衛，我們不會容忍任何人打人。」「閃電俠」搶咪被捕韋哥亦再度向奧斯卡大會致歉，大會方面表明昨日再發聲明指：「根據加州法律和學院行為標準，探討進一步行動和後果。」即使基斯不追究，韋哥亦可能被起訴，亦有傳韋哥的首個奧斯卡影帝獎或會被褫奪。另外，現年29歲的《閃電俠》主角艾薩米勒，日前在夏威夷的酒吧，被指搶去一名女子的咪高鋒，涉行為不檢及滋擾罪被捕後，獲准保釋候查。