韋史密夫前日衝上第94屆奧斯卡頒獎典禮舞台怒摑基斯，頓成全球熱話。有人認為韋哥護妻心切，或情有可原；有人指他當眾施暴，應受譴責及法律制裁，甚至應考慮褫奪其影帝殊榮。
韋哥昨日終在社交網寫道：「任何形式的暴力都是有毒且毀滅性的。我昨晚的行為是不能接受及毫無任何籍口……對珍達健康狀況開的玩笑，我無法忍受，我情緒激動。」
奧斯卡收視升56%
韋哥亦終向基斯道歉：「基斯洛克，我想公開向你道歉。我錯了，且很尷尬，我的行為並沒有表明我要成為甚麼樣的人。在愛和善良的世界裡沒有暴力的地方可存在。」歌手P. Diddy則指韋哥和基斯在頒獎禮後已和好。
今屆奧斯卡頒獎禮直播則有1540萬觀眾收看，較去年大升56%！而韋哥在《王》片飾演的Richard Williams方面就打人事件表示：「除非自衛，我們不會容忍任何人打人。」
「閃電俠」搶咪被捕
韋哥亦再度向奧斯卡大會致歉，大會方面表明昨日再發聲明指：「根據加州法律和學院行為標準，探討進一步行動和後果。」即使基斯不追究，韋哥亦可能被起訴，亦有傳韋哥的首個奧斯卡影帝獎或會被褫奪。
另外，現年29歲的《閃電俠》主角艾薩米勒，日前在夏威夷的酒吧，被指搶去一名女子的咪高鋒，涉行為不檢及滋擾罪被捕後，獲准保釋候查。