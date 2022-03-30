電視台玩「懸賞尋人」　焗竹野內豐現身接劇

■竹野內豐和黑木華在《第一刑事部的烏鴉》扮演法官。

51歲型男竹野內豐和黑木華主演的富士電視台劇集《第一刑事部的烏鴉》，最近擬開拍外傳和電影版，但傳出該電視台因聯絡不上竹野內豐，有意豪擲100萬日圓（約63萬港元）「懸賞尋人」，但一直未有公開宣佈此事。竹野內豐當日接演《第一刑事部的烏鴉》，有指是為報答合作26年的舊經理人公司，但雙方早前結束合作關係，要他接演續作誠非易事，有指電視台方面或涉「放風」尋人，焗竹野內豐現身接洽拍攝續作事宜。竹野內豐在工作以外的生活向來低調，露面亦可免則免，仍未開立個人官方社交網的他，從未透露私人手機號碼，以往洽談工作事宜，全靠舊經理人公司人員與其姊聯絡。