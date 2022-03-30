馮盈盈唔憂被取代：有能者居之

■《The Show Must Go On》台前幕後陣容鼎盛。

染疫康復及被傳遭飛出《逆天奇案2》「雪藏」的馮盈盈，昨日到電視城出席新節目《The Show Must Go On》拜神儀式。對於被「雪」傳言，馮盈盈表示：「我未聽過。拍劇都是公司安排，一直有工作，之前都有拍外景節目。」至於最近有否入劇組？她說是經理人負責：「公司安排所有工作都歡迎、開心。」對於被指欲公開與鄭衍峰的戀情受阻？她着記者問說出有關傳言的人。馮盈盈亦被指「失寵」，同是港姐冠軍出身的宋宛穎有能力取代她，她就大讚曾合作的宋宛穎是可造之材，問到可會擔心被取代？馮盈盈說：「工作是有能者居之。」