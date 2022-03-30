Edan自爆新歌走跳唱風

MIRROR成員近期陸續推出個人單曲，呂爵安（Edan）早前就預告將於4月1日出新歌，令一眾「爵屎」（粉絲暱稱）相當期待。前日Edan在社交網透露新歌曲風是一首跳唱歌，更曝光了多張MV造型花絮照，他與一班型男齊齊以西裝打呔上陣，氣勢十足，他又叫「爵屎」猜猜是甚麼的唱跳風格及歌名 ：「而家再比兩樣嘢大家估吓（1）係咩風格嘅跳唱？Sexy？有型？歡樂？（2）估吓個歌名/主題係乜？（Hints：係大家出街會用到嘅嘢）」。