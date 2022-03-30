Edan自爆新歌走跳唱風
山頂豪宅同居 感情糾紛變打鬥 胡國興幼子被捕 涉襲魏駿傑前妻
昨天凌晨山頂道一個豪宅有人報案，稱遭一名男子襲擊，警員接報到場，拘捕退休高院上訴庭法官胡國興的幼子胡雅倫，案件疑涉感情糾紛。本報得悉，胡雅倫已婚，女受害人是前TVB男藝人魏駿傑的前妻張利華（真名張珈琳...
2022-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
東航黑盒仍在分析 遇難者DNA已配對
中國東方航空一架波音737-800客機在廣西梧州山區墜毀，當局確認機上一百三十二人全部遇難，國家主席習近平昨日為遇難者默哀。已經成功尋回的兩個黑盒子仍在做進一步分析，事故現場的搜索行動繼續進行。國家主...
2022-03-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
俄減對基輔軍事行動 土耳其和談有進展
俄羅斯與烏克蘭代表團昨日在土耳其面對面談判，俄方代表會後指談判具建設性。據路透社報道，俄國防部表示會大幅減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事行動。烏克蘭則提出成為中立國的地位，但要求有第三方作為擔保方，以確保...
2022-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
二手屋苑錄低市價成交
樓價持續下跌，二手市場頻現低市價成交。據《星島地產網》報道，港置首席分區董事陳渝東表示，荔枝角傳統藍籌屋苑美孚新邨一直不乏買家追捧，該行最新促成一期百老匯街15號高層A室，面積約706方呎，屬三房間隔...
2022-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
科技股領漲美團升6% 港股反覆高收242點
美國孳息曲線倒掛，再引起市場憂慮經濟或出現衰退，市場亦觀望正在土耳其進行的俄烏談判進展如何，港股在期指結算前夕表現反覆，恒指收報21927點，升242點，連續兩日升逾200點，但成交進一步縮至1251...
2022-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
皇馬獵物晒身價 墨攻必殺
世界盃中北美洲區外圍賽第三圈最後一輪賽事在周三上演，墨西哥只要在主場賽和薩爾瓦多，便足以出線決賽周。然而盛傳被皇家馬德里青睞的墨西哥攻擊中場夏榮羅辛奴，為自己和國家隊必拚命爭取士哥，領軍大捷晉級，讓球...
2022-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
孖子女發放正能量 星級父母齊撐 「童心抗疫畫出彩虹」繪畫比賽
由善德基金會主辦，星島新聞集團全力支持的「童心抗疫 畫出彩虹」繪畫比賽，針對4至12歲小朋友，主題為在居家抗疫期間，透過親子畫作分享及發放正能量。圈中九位星級父母陳展鵬夫婦、關心妍、林盛斌、羅敏莊、...
2022-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李純恩 - 四月快點來｜好好過日子
轉眼三月也過到頭了，可能是盼着四月來臨的緣故，這個月好像過得特別快。盼着四月來臨，一是據專家說到時疫情會有轉機，第五波疫情會從四月開始慢慢消退，也正是這個原因，特區政府也說許多防疫措施會在四月放寬。於...
2022-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
仲達 - 電子兄弟 一戰功成｜頭號目標
常說泥地是跑地而非跑馬，即場地偏差嚴重左右賽果。無論今日最終是否有雨，只要臨場沒出水車的話，泥地千二的偏差模式比較穩定，排外檔、走中外疊的馬，演出經常都不差，無論是中前置或後追都一樣。第三場四班一二○...
2022-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6