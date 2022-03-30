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Eason《孤勇者》突變兒歌

2022-03-30 列印
■網上瘋傳小學生在課室內邊看Eason，邊大合唱的片段。
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陳奕迅去年11月為動畫劇集《英雄聯盟：雙城之戰》演唱的中文版新歌《孤勇者》，成為內地多個歌曲榜冠軍歌，原來此曲亦深受小朋友歡迎。

最近網上瘋傳一條題為「陳奕迅都不知道唱的是兒歌」的片段，片中一群小學生在課室內一邊看《孤勇者》MV，一邊全場大合唱，影片累積近940萬次觀看，「陳奕迅都不知道唱的是兒歌」標籤更破3億次閱讀量。片段成功引到近年甚少露面的Eason發今年第一個貼文，他幽默稱：「聽說我出了首兒歌？」

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