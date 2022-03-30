炎明熹《聲生不息》唱陳僖儀作品

由TVB和芒果台攜手合辦的大型綜藝節目《聲生不息》日前開始錄影，暫定4月24日播出。炎明熹（Gigi）早前已秘密赴長沙，日前完成三星期隔離正式開工。雖然節目組並未公佈嘉賓名單，但近日網上流傳疑似《聲生不息》嘉賓名單及歌手選曲，第一輪錄影的有李克勤、林子祥、曾比特、楊千嬅、葉蒨文及炎明熹等。流傳的歌單中有楊千嬅唱陳奕迅的《無條件》，葉蒨文唱自己的代表作《祝福》，而炎明熹則選唱已故歌手陳僖儀的《蜚蜚》。