BTS柾國抵美國檢測證實確診

韓國天團防彈少年團（BTS）將出席4月3日（美國時間）舉行的《第64屆格林美頒獎典獎》，之後會在拉斯維加斯舉行演唱會。為準備格林美的表演，BTS的忙內田柾國提早於周日（27日）上機，其他成員RM、V、JIMIN、JIN及SUGA則於前日出發。柾國上機前的PCR檢查為陰性，但到達美國後，柾國覺得喉嚨不適即進行PCR檢測，結果呈陽性，全員七人先後確診新冠肺炎，目前柾國正根據美國防疫方針進行自我隔離和治療。