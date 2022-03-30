孖子女發放正能量 星級父母齊撐 「童心抗疫畫出彩虹」繪畫比賽

林盛斌陪孻仔笑住畫自已 關心妍（Jade）同5歲半囡囡楊榮心（心心）一齊繪畫，心心畫咗公園，當中有滑梯、韆鞦及彩虹，最重要畫咗一家三口，加埋隻狗BUTTER。Jade表示心心的幼稚園行國際學校路線所以仲要返學，每日待囡囡上完網課就會自度關老師教育課程，「每日安排唔同活動，整鬆餅、啫喱、刨冰、Painting、唱歌堂、鋼琴堂，亦會安排挑戰比賽，喺屋企放啲三角型嘅Cone畀佢跑，練返啲體能。」為怕囡囡悶，Jade絞盡腦汁，「最近玩過BOTTLE FLIP，放啲水入水樽再拋，可以玩個幾鐘，玩完一個之後再挑戰兩個或三個，一家人可以比賽，係好好嘅親子活動。」

陳展鵬教英文數學都好攰 陳展鵬及單文柔的3歲女兒陳諾瑤（小豬比）好搞笑，覺得好光所以要同爸爸一齊戴黑超畫畫，「佢而家開始化妝、戴黑超、揀衫、頭飾，所有嘢都要話事。」因為長期留家，展鵬要安排好多玩具畀囡囡，「要教佢英文字句點組合，用好多玩具去配合，又要教佢背九因歌，唉，其實都好攰。」

羅敏莊安排囡囡泰國讀書 相信好多人都認識羅敏莊的9歲囡囡陳禛，因為陳禛讀國際學校所以仲未放暑假。講到疫情下囡囡要上網課覺得好慘，所以計劃緊安排囡囡暑假後去第二度讀書。「梗係去泰國，我最鍾意，個女放假喺屋企都係睇吓戲，喺附近慢跑，小朋友喺屋企慣咗就唔願出去，所以呢個疫情真係好大影響。」

黃澤鋒笑言囡囡未識扭計 黃澤鋒每周會帶兩歲半囡囡黃熙恩（小黃妃）去沙灘行吓，「而家沙灘都封埋，好慘。」又指囡囡開始識得認知時，已經有疫情，從來唔知去街玩係咩感覺，所以未識扭計去玩。今年9月先讀K1的小黃妃一拎起畫筆就係咁畫。爸爸滿足笑說，「佢自己亂畫，畢加索後現代畫作，個女畫畫有啲天份。」

楊潮凱開心囡囡愛做習作 剛於大阪電影節獲「ABC電視獎」的楊潮凱買咗習作畀4歲囡囡Catharine，「係囡囡要求要做，放假頭兩日已經做晒學校畀嘅功課，要求我哋再買習作畀佢，有數學有英文，佢做得好開心。」Catharine的畫作內有一家三口，楊潮凱說，「佢拎咗郊遊執返嚟嘅樹葉，加啲顏料就印塊樹葉落去，跟住用手指點一點顏料做眼耳口鼻，出嚟感覺有啲抽象。」

張達倫常陪囝囝多做運動 張達倫指畫作由4歲半囝囝張凱碩（Zachary）自由創作。停工嘅張達倫日日陪住囝囝，除咗陪做功課，又會一齊打籃球同跑步，近日又買咗對Roller鞋畀Zachary。

車婉婉興奮4月終有實體課 車婉婉一向任由5歲的兒子Justus Quinlan（BBQ）創作，畫作中表示BBQ想同爸爸去游水，媽媽就喺旁邊等佢。「安全情況下會同佢去踩滑板，一星期四、五日，或者行山、打羽毛球、踢波，等佢可以放電。」BBQ目前讀K2，知道4月可恢復實體課，車婉婉非常開心。

岑麗香囝囝用冰粒去繪畫 香香為撐今次活動，就叫咗好鍾意畫畫嘅3歲囝囝吳主軒（Jacob）發揮無限創意，以有顏色嘅冰粒去畫咗一幅好繽紛嘅畫作。

由善德基金會主辦，星島新聞集團全力支持的「童心抗疫 畫出彩虹」繪畫比賽，針對4至12歲小朋友，主題為在居家抗疫期間，透過親子畫作分享及發放正能量。圈中九位星級父母陳展鵬夫婦、關心妍、林盛斌、羅敏莊、車婉婉、黃澤鋒、張達倫、岑麗香及楊潮凱亦好支持，響應正能量活動提供親子畫作之餘，亦有透露疫情期間，跟子女的生活點滴。 採訪：杜淑霞、方騫平 撰文：廖思慧首一萬二千名繪畫比賽的參賽者均可獲得一副由自己畫作製成，獨一無二的愛心砌圖。得獎者除可獲獎盃、獎狀外，得獎作品更有機會製作成愛心砌圖，轉贈給其他兒童。報名日期至2022年4月30日止，詳情可留意網址：https://www.shinetak.org/2022.html