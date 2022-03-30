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孖子女發放正能量 星級父母齊撐 「童心抗疫畫出彩虹」繪畫比賽

2022-03-30 列印
林盛斌陪孻仔笑住畫自已 Bob的孻仔林道申（Jaye）選擇畫爸爸，Bob提醒囝囝畫眼耳口鼻，邊睇邊笑。囝囝畫完仲記得寫返爸爸個名，最後再舉起幅畫大聲叫「我爸爸」，相當可愛。
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由善德基金會主辦，星島新聞集團全力支持的「童心抗疫 畫出彩虹」繪畫比賽，針對4至12歲小朋友，主題為在居家抗疫期間，透過親子畫作分享及發放正能量。圈中九位星級父母陳展鵬夫婦、關心妍、林盛斌、羅敏莊、車婉婉、黃澤鋒、張達倫、岑麗香及楊潮凱亦好支持，響應正能量活動提供親子畫作之餘，亦有透露疫情期間，跟子女的生活點滴。 採訪：杜淑霞、方騫平 撰文：廖思慧

首一萬二千名繪畫比賽的參賽者均可獲得一副由自己畫作製成，獨一無二的愛心砌圖。得獎者除可獲獎盃、獎狀外，得獎作品更有機會製作成愛心砌圖，轉贈給其他兒童。報名日期至2022年4月30日止，詳情可留意網址：https://www.shinetak.org/2022.html林盛斌陪孻仔笑住畫自已　　關心妍（Jade）同5歲半囡囡楊榮心（心心）一齊繪畫，心心畫咗公園，當中有滑梯、韆鞦及彩虹，最重要畫咗一家三口，加埋隻狗BUTTER。Jade表示心心的幼稚園行國際學校路線所以仲要返學，每日待囡囡上完網課就會自度關老師教育課程，「每日安排唔同活動，整鬆餅、啫喱、刨冰、Painting、唱歌堂、鋼琴堂，亦會安排挑戰比賽，喺屋企放啲三角型嘅Cone畀佢跑，練返啲體能。」為怕囡囡悶，Jade絞盡腦汁，「最近玩過BOTTLE FLIP，放啲水入水樽再拋，可以玩個幾鐘，玩完一個之後再挑戰兩個或三個，一家人可以比賽，係好好嘅親子活動。」
林盛斌陪孻仔笑住畫自已　　關心妍（Jade）同5歲半囡囡楊榮心（心心）一齊繪畫，心心畫咗公園，當中有滑梯、韆鞦及彩虹，最重要畫咗一家三口，加埋隻狗BUTTER。Jade表示心心的幼稚園行國際學校路線所以仲要返學，每日待囡囡上完網課就會自度關老師教育課程，「每日安排唔同活動，整鬆餅、啫喱、刨冰、Painting、唱歌堂、鋼琴堂，亦會安排挑戰比賽，喺屋企放啲三角型嘅Cone畀佢跑，練返啲體能。」為怕囡囡悶，Jade絞盡腦汁，「最近玩過BOTTLE FLIP，放啲水入水樽再拋，可以玩個幾鐘，玩完一個之後再挑戰兩個或三個，一家人可以比賽，係好好嘅親子活動。」
陳展鵬教英文數學都好攰　　陳展鵬及單文柔的3歲女兒陳諾瑤（小豬比）好搞笑，覺得好光所以要同爸爸一齊戴黑超畫畫，「佢而家開始化妝、戴黑超、揀衫、頭飾，所有嘢都要話事。」因為長期留家，展鵬要安排好多玩具畀囡囡，「要教佢英文字句點組合，用好多玩具去配合，又要教佢背九因歌，唉，其實都好攰。」
陳展鵬教英文數學都好攰　　陳展鵬及單文柔的3歲女兒陳諾瑤（小豬比）好搞笑，覺得好光所以要同爸爸一齊戴黑超畫畫，「佢而家開始化妝、戴黑超、揀衫、頭飾，所有嘢都要話事。」因為長期留家，展鵬要安排好多玩具畀囡囡，「要教佢英文字句點組合，用好多玩具去配合，又要教佢背九因歌，唉，其實都好攰。」
羅敏莊安排囡囡泰國讀書　　相信好多人都認識羅敏莊的9歲囡囡陳禛，因為陳禛讀國際學校所以仲未放暑假。講到疫情下囡囡要上網課覺得好慘，所以計劃緊安排囡囡暑假後去第二度讀書。「梗係去泰國，我最鍾意，個女放假喺屋企都係睇吓戲，喺附近慢跑，小朋友喺屋企慣咗就唔願出去，所以呢個疫情真係好大影響。」
羅敏莊安排囡囡泰國讀書　　相信好多人都認識羅敏莊的9歲囡囡陳禛，因為陳禛讀國際學校所以仲未放暑假。講到疫情下囡囡要上網課覺得好慘，所以計劃緊安排囡囡暑假後去第二度讀書。「梗係去泰國，我最鍾意，個女放假喺屋企都係睇吓戲，喺附近慢跑，小朋友喺屋企慣咗就唔願出去，所以呢個疫情真係好大影響。」
黃澤鋒笑言囡囡未識扭計　　黃澤鋒每周會帶兩歲半囡囡黃熙恩（小黃妃）去沙灘行吓，「而家沙灘都封埋，好慘。」又指囡囡開始識得認知時，已經有疫情，從來唔知去街玩係咩感覺，所以未識扭計去玩。今年9月先讀K1的小黃妃一拎起畫筆就係咁畫。爸爸滿足笑說，「佢自己亂畫，畢加索後現代畫作，個女畫畫有啲天份。」
黃澤鋒笑言囡囡未識扭計　　黃澤鋒每周會帶兩歲半囡囡黃熙恩（小黃妃）去沙灘行吓，「而家沙灘都封埋，好慘。」又指囡囡開始識得認知時，已經有疫情，從來唔知去街玩係咩感覺，所以未識扭計去玩。今年9月先讀K1的小黃妃一拎起畫筆就係咁畫。爸爸滿足笑說，「佢自己亂畫，畢加索後現代畫作，個女畫畫有啲天份。」
楊潮凱開心囡囡愛做習作　　剛於大阪電影節獲「ABC電視獎」的楊潮凱買咗習作畀4歲囡囡Catharine，「係囡囡要求要做，放假頭兩日已經做晒學校畀嘅功課，要求我哋再買習作畀佢，有數學有英文，佢做得好開心。」Catharine的畫作內有一家三口，楊潮凱說，「佢拎咗郊遊執返嚟嘅樹葉，加啲顏料就印塊樹葉落去，跟住用手指點一點顏料做眼耳口鼻，出嚟感覺有啲抽象。」
楊潮凱開心囡囡愛做習作　　剛於大阪電影節獲「ABC電視獎」的楊潮凱買咗習作畀4歲囡囡Catharine，「係囡囡要求要做，放假頭兩日已經做晒學校畀嘅功課，要求我哋再買習作畀佢，有數學有英文，佢做得好開心。」Catharine的畫作內有一家三口，楊潮凱說，「佢拎咗郊遊執返嚟嘅樹葉，加啲顏料就印塊樹葉落去，跟住用手指點一點顏料做眼耳口鼻，出嚟感覺有啲抽象。」
張達倫常陪囝囝多做運動　　張達倫指畫作由4歲半囝囝張凱碩（Zachary）自由創作。停工嘅張達倫日日陪住囝囝，除咗陪做功課，又會一齊打籃球同跑步，近日又買咗對Roller鞋畀Zachary。
張達倫常陪囝囝多做運動　　張達倫指畫作由4歲半囝囝張凱碩（Zachary）自由創作。停工嘅張達倫日日陪住囝囝，除咗陪做功課，又會一齊打籃球同跑步，近日又買咗對Roller鞋畀Zachary。
車婉婉興奮4月終有實體課　　車婉婉一向任由5歲的兒子Justus Quinlan（BBQ）創作，畫作中表示BBQ想同爸爸去游水，媽媽就喺旁邊等佢。「安全情況下會同佢去踩滑板，一星期四、五日，或者行山、打羽毛球、踢波，等佢可以放電。」BBQ目前讀K2，知道4月可恢復實體課，車婉婉非常開心。
車婉婉興奮4月終有實體課　　車婉婉一向任由5歲的兒子Justus Quinlan（BBQ）創作，畫作中表示BBQ想同爸爸去游水，媽媽就喺旁邊等佢。「安全情況下會同佢去踩滑板，一星期四、五日，或者行山、打羽毛球、踢波，等佢可以放電。」BBQ目前讀K2，知道4月可恢復實體課，車婉婉非常開心。
岑麗香囝囝用冰粒去繪畫　　香香為撐今次活動，就叫咗好鍾意畫畫嘅3歲囝囝吳主軒（Jacob）發揮無限創意，以有顏色嘅冰粒去畫咗一幅好繽紛嘅畫作。
岑麗香囝囝用冰粒去繪畫　　香香為撐今次活動，就叫咗好鍾意畫畫嘅3歲囝囝吳主軒（Jacob）發揮無限創意，以有顏色嘅冰粒去畫咗一幅好繽紛嘅畫作。


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