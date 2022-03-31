占基利怒轟韋哥上台打人：如果打我會索償15億

■基斯被摑後令他下月在北美的38場棟篤笑門票被炒起。

■韋哥母親指兒子性格隨和。

出爐金像影帝韋史密夫上台打諧星基斯洛克事件繼續發酵，占基利昨在宣傳新片《超音鼠大電影2》 時，怒轟韋哥的暴力行為，更稱換作是他被打，會入稟控告韋哥索償二億美元（約15.5億港元），因為侮辱人的片段會永遠存在。占表示︰「你大可在座位上大叫不認同，或在社交網發文，但你沒有權利只因為別人說的話，上台摑人一巴。」占亦鬧爆韋哥得影帝時，竟獲全場人鼓掌，讓他感到難受而且噁心。韋哥太太珍達娉琦、85歲母親Carolyn Smith及妹妹Ellen Smith都開腔撐韋哥，珍達在網上打破沉默，「這是療傷的季節，而我為此在這裏。」韋哥母親形容兒子是一個很隨和的人，又稱首次看到他如此情緒失控。