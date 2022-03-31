占基利怒轟韋哥上台打人：如果打我會索償15億

占表示︰「你大可在座位上大叫不認同，或在社交網發文，但你沒有權利只因為別人說的話，上台摑人一巴。」占亦鬧爆韋哥得影帝時，竟獲全場人鼓掌，讓他感到難受而且噁心。
韋哥太太珍達娉琦、85歲母親Carolyn Smith及妹妹Ellen Smith都開腔撐韋哥，珍達在網上打破沉默，「這是療傷的季節，而我為此在這裏。」
韋哥母親形容兒子是一個很隨和的人，又稱首次看到他如此情緒失控。
「疫苗通行證」上月底實施，政府要求市民出入商場、超市、街市、食肆等處所須接種至少一劑新冠疫苗。一名女士不滿，入稟申請司法覆核，要求法院下令撤銷「疫苗通行證」安排，以及減少涉基本民生的所限場所。法官高浩...
2022-03-31
中國東方航空一架波音737-800客機在廣西梧州山區墜毀，當局確認機上一百三十二人全部遇難，國家主席習近平昨日為遇難者默哀。已經成功尋回的兩個黑盒子仍在做進一步分析，事故現場的搜索行動繼續進行。國家主...
2022-03-29
國際關注的俄烏談判完結後，起初傳出有利消息，但昨日莫斯科卻稱沒有取得任何突破。俄方宣佈減少在基輔和北部切爾尼戈夫的軍事行動，但其他城市未見停火，其中烏南部一幢政府大樓被炸，十二人死，三十三人受傷。俄烏...
2022-03-31
疫情緩和，市況明顯好轉，業主議價幅度收窄。據《星島地產網》報道，屯門啟豐園現「零議價」成交，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，啟豐園1座高層H室成交，面積330方呎，獲區內投資客垂青，鍾情單位內籠企理，...
2022-03-31
俄羅斯與烏克蘭和談取得進展，市場避險情緒降溫，港股在期指結算日造好，曾升逾四百點，重上兩萬二關口，連升三日，收報22232點，升304點。分析預期，地緣政治風險慢慢退卻，有利大市氣氛，但恒指從低位已升...
2022-03-31
C朗拿度趕上卡塔爾世界盃尾班車！這名三十七歲老射手周二率領葡萄牙於世界盃歐洲區附加賽C組決賽，主場2:0挫北馬其頓，與宿敵美斯一樣，將連續第五屆、同時很可能是最後一次參戰決賽周。為此，此子今仗戒掉獨食...
2022-03-31
洪卓立（Ken）自2018年與湯怡分手後，身邊久未有另一半出現。今年1月，Ken疑錯手洩「蜜」，要閃刪自己社交網中的《膠戰》「索膠女神」劉沛蘅（Hillary）抱着愛犬的照片。昨有報道指，Hillar...
2022-03-31
香港經歷第五波疫情，逾七千人染疫亡，失業率回升至百分之四點五，陰霾籠罩全城，市民的負面情緒攀升。港大防止自殺中心的數據顯示，近日港人的自殺風險指數飆升，首次達「極高」警戒線。一個青年商會的問卷調查亦發...
2022-03-31
常說泥地是跑地而非跑馬，即場地偏差嚴重左右賽果。無論今日最終是否有雨，只要臨場沒出水車的話，泥地千二的偏差模式比較穩定，排外檔、走中外疊的馬，演出經常都不差，無論是中前置或後追都一樣。第三場四班一二○...
2022-03-30