■洪卓立兩度邀Hillary任MV女主角，兩人在MV中有甜到漏的親密鏡頭。

■洪卓立在月初生日分享的冧爆相片，大有可能是Hillary操刀。

■洪卓立月前秒刪Hillary抱着愛犬的相片。

■洪卓立昨日貼出愛犬的相片及留言承認拍拖。

■Hillary落力演出《膠戰》，更被封為「索膠女神」！

■Hillary與呂爵安、岑珈其等「六膠」，大受粉絲歡迎。

洪卓立（Ken）自2018年與湯怡分手後，身邊久未有另一半出現。今年1月，Ken疑錯手洩「蜜」，要閃刪自己社交網中的《膠戰》「索膠女神」劉沛蘅（Hillary）抱着愛犬的照片。昨有報道指，Hillary甘為Ken棄住豪宅同居舊樓，Ken其後於社交網發文承認戀情及強調財政獨立，並Man爆揚言：「我會努力，令她成為『貪慕虛榮』的人！」現年35歲的洪卓立（Ken）19年及20年，兩度邀現年30歲的劉沛蘅（Hillary）擔任MV女主角，他在19年生日時曾上載Hillary從後擁抱他的MV甜蜜照，並發文「最不一樣的」，疑似公開新戀情，曾獲網民送上祝福及猜測「喺咪一齊咗」。棄住豪宅同居舊樓Hillary早前就被拍到連日出入Ken位於大圍的住所，兩人被指已發展至同居關係，本來住在何文田豪宅的Hillary，甘願與Ken同住舊樓。報道曝光後，Ken昨日在社交網貼出愛犬家居相及發文認愛。Ken發文寫道：「多謝大家關心。佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心。其實呢個單位買咗好幾年，我哋亦都係財政獨立，我好開心看到她的發展，而我自己一直都有工作在身，識我嘅朋友都知我從來都靠自己。當然我會努力，令她成為『貪慕虛榮』的人。」他亦指報道曝光全幢大廈，怕影響到街坊。不少網民留言送上祝福，Ken的舊愛湯怡亦有讚好。與Hillary合作ViuTV節目《膠戰》的主持阿正，就着Ken要好好地痛錫Hillary，她留言道：「要一直錫住我家姐、錫到燶，祝福。」「我唔係富家女」Hillary是《膠戰》中「六膠」成員的「家姐」，樣靚身材正的她更被封為「索膠」！Hillary昨日亦承認與Ken拍拖，但否認是富家女，她說：「多謝大家關心！我哋每一日都好開心！」Hillary坦言：「任何關係都唔應該建基於金錢上，最重要係用心去交流、溝通，而搵到一個能夠互相支持大家嘅人係好難得。我真係唔係一個富家女，一直都要努力工作，希望大家俾返少少空間我哋」。