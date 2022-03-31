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洪永城曾遭舊愛懷疑撻着翠如 唐詩詠晒合照拒對號入座

2022-03-31 列印
■唐詩詠昨日分享與翠如開心同遊的合照。
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洪永城（Tony）在阿Bob（林盛斌）主持的J2台節目《人夫放假約出去滾》中，自爆當年跟黃翠如合作主持有線節目很合拍︰「嗰時拍拖個女朋友都有少少擔心，佢直接問我同翠如有冇嘢，我對佢真係冇，佢對我……係啦！」

阿Bob認真問Tony曾否對翠如動心？Tony認真思考幾秒答道︰「答案可能會令到你覺得失望，冇，好肯定，真係冇！」阿Bob又問Tony，當時的「最好女朋友」（唐詩詠有此封號）有否支持他？Tony謂︰「都有，不過好可惜始終好多嘢都有條刺，好難去修補創傷，冇緣份都冇辦法！」

唐詩詠昨日則在社交網貼出跟好姊妹翠如的開心同遊合照，並留言謂：「幸運地，多年前我遇上了，一段純真友情，不帶刺的……」疑要澄清自己並非Tony所指，曾懷疑他和翠如撻着的舊愛。■洪永城和老友兼好拍檔翠如曾傳緋聞。
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■洪永城與梁諾妍婚後育有一女。
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